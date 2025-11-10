Григор Димитров запази позицията си в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 44-о място в световната ранглиста на АТП в подновеното класиране. Няма движение и сред останалите българия в класацията.

Испанецът Карлос Алкарас си върна първото място в ранглистата, като това стана след като отпаднаха точките от финалния турнир на АТП от миналата година.

Яник Синер е на втора позиция, като развитието на тазгодишния финален турнир в Торино ще определи окончателно кой ще бъде номер 1 в края на годината.

В челната десетка има леки размествания, като Новак Джокович и Бен Шелтън се придвижиха леко напред, а Тейлър Фриц отстъпи. В Топ 10 врече британецът Джак Дрейпър за сметка на норвежеца Каспер Рууд.

Ето и Топ 10 на световния тенис:

1. (2) Карлос Алкарас (Испания) 11050 точки

2. (1) Яник Синер (Италия) 10000 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 4960 точки

4. (5) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки

5. (7) Бен Шелтън (САЩ) 3970 точки

6. (4) Тейлър Фриц (САЩ) 3935 точки

7 (7) Алекс де Минор (Австралия) 3935 точки

8. (10) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3845 точки

9. (8) Лоренцо Музети (Италия) 3840 точки/

10. (11) Джак Дрейпър (Великобритания) 2990 точки