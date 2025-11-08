Новини
Спорт »
Тенис »
Лоренцо Музети срещу Новак Джокович на финал в Атина

Лоренцо Музети срещу Новак Джокович на финал в Атина

8 Ноември, 2025 12:10 501 0

  • лоренцо музети-
  • турнир -
  • atp 250 -
  • атина-
  • себастиан корда-
  • тенис-
  • новак джокович

Италианецът постигна успех над Себастиан Корда

Лоренцо Музети срещу Новак Джокович на финал в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският тенисист Лоренцо Музети си осигури място във финалния сблъсък на престижния турнир от сериите ATP 250 в Атина, след като надделя над упорития американец Себастиан Корда в истински трилър – 6:0, 5:7, 7:5. Двубоят на Централния корт продължи два часа и 20 минути.

Още в откриващия сет Музети демонстрира завидна концентрация и безапелационна игра, като спечели цели 83% от точките си на първи сервис и реализира три пробива, оставяйки съперника си без отговор. Корда обаче не се предаде и във втората част показа характер, подобрявайки значително представянето си на начален удар – 70% ефективност на първи сервис и 69% на втори. Американецът успя да върне интригата, като проби два пъти подаването на Музети и изравни резултата в сетовете.

Решителният трети сет се превърна в истинска битка на нерви и воля. Италианецът запази хладнокръвие, като отново впечатли с 67% спечелени точки на първи сервис и 70% на втори, а единственият пробив в сета се оказа достатъчен, за да му донесе победата и място на финала.

В решаващия мач за трофея Лоренцо Музети ще се изправи срещу Новак Джокович, който по-рано елиминира Яник Ханфман.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ