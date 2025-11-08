Лоренцо Музети срещу Новак Джокович на финал в Атина

Италианският тенисист Лоренцо Музети си осигури място във финалния сблъсък на престижния турнир от сериите ATP 250 в Атина, след като надделя над упорития американец Себастиан Корда в истински трилър – 6:0, 5:7, 7:5. Двубоят на Централния корт продължи два часа и 20 минути.

Още в откриващия сет Музети демонстрира завидна концентрация и безапелационна игра, като спечели цели 83% от точките си на първи сервис и реализира три пробива, оставяйки съперника си без отговор. Корда обаче не се предаде и във втората част показа характер, подобрявайки значително представянето си на начален удар – 70% ефективност на първи сервис и 69% на втори. Американецът успя да върне интригата, като проби два пъти подаването на Музети и изравни резултата в сетовете.

Решителният трети сет се превърна в истинска битка на нерви и воля. Италианецът запази хладнокръвие, като отново впечатли с 67% спечелени точки на първи сервис и 70% на втори, а единственият пробив в сета се оказа достатъчен, за да му донесе победата и място на финала.

В решаващия мач за трофея Лоренцо Музети ще се изправи срещу Новак Джокович, който по-рано елиминира Яник Ханфман.