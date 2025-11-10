Новини
Гришо показа интимен момент с гаджето си (СНИМКА)

10 Ноември, 2025 14:45

Кадърът разкрива спокойствие и близост между двамата, които очевидно се възползват от паузата след края на сезона, за да си подарят заслужена почивка

Гришо показа интимен момент с гаджето си (СНИМКА) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Гришо показа интимен момент с гаджето си (СНИМКА)
Снимка:

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров сподели романтичен момент с приятелката си Ейса Гонзалес в социалните мрежи. Българската тенис звезда публикува стори в Instagram, на която двамата се наслаждават на време заедно – къпят се под голям водопад на екзотично място, изглеждайки повече от щастливи.

Кадърът разкрива спокойствие и близост между двамата, които очевидно се възползват от паузата след края на сезона, за да си подарят заслужена почивка.


