Гришо показа интимен момент с гаджето си (СНИМКА)

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров сподели романтичен момент с приятелката си Ейса Гонзалес в социалните мрежи. Българската тенис звезда публикува стори в Instagram, на която двамата се наслаждават на време заедно – къпят се под голям водопад на екзотично място, изглеждайки повече от щастливи.

Кадърът разкрива спокойствие и близост между двамата, които очевидно се възползват от паузата след края на сезона, за да си подарят заслужена почивка.