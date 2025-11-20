Новини
Александър Овечкин вписа името си в историята на НХЛ с ново забележително постижение

20 Ноември, 2025 08:49 1 122 4

40-годишният руски ветеран изравни рекорд, който не бе покоряван почти десетилетие

Александър Овечкин вписа името си в историята на НХЛ с ново забележително постижение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Звездният нападател на хокейния Вашингтон Кепитълс отново доказа класата си, като реализира гол при убедителната победа на своя отбор със 7:4 срещу Едмънтън Ойлърс в пореден двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига.

С попадението 40-годишният руски ветеран не само помогна на тима си да триумфира, но и изравни рекорд, който не бе покоряван почти десетилетие.

Овечкин се разписа в трети пореден мач – постижение, което досега бе по силите единствено на Мат Кълън от Питсбърг Пенгуинс през 2016 година.

Според официалната информация от НХЛ, Овечкин е първият хокеист на 40-годишна възраст, който бележи в три последователни срещи от 2016 насам. Но това не е всичко! Със своя последен гол, руският снайперист се изкачи на осмата позиция във вечната класация по точки в НХЛ, като вече разполага с внушителните 1007 точки – една повече от легендарния Джо Торън. На върха на тази престижна листа продължава да стои ненадминатият Уейн Грецки със своите 1221 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Мдаа!🤔

    11 0 Отговор
    Един руснак, научи канадци и американци да играят хокей!👍

    08:51 20.11.2025

  • 2 1488

    2 9 Отговор
    нещо сте му сбъркали името
    пише се Олександър, не Александър
    пише се Володомир, не Владимир

    Коментиран от #3, #4

    08:54 20.11.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Олександър и Володимир е на македонски

    08:56 20.11.2025

  • 4 Верно е

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    С " О" като Олександър Йорданофф

    10:00 20.11.2025

