Александър Овечкин вписа името си в историята на НХЛ с ново забележително постижение

Звездният нападател на хокейния Вашингтон Кепитълс отново доказа класата си, като реализира гол при убедителната победа на своя отбор със 7:4 срещу Едмънтън Ойлърс в пореден двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига.
С попадението 40-годишният руски ветеран не само помогна на тима си да триумфира, но и изравни рекорд, който не бе покоряван почти десетилетие.
Овечкин се разписа в трети пореден мач – постижение, което досега бе по силите единствено на Мат Кълън от Питсбърг Пенгуинс през 2016 година.
Според официалната информация от НХЛ, Овечкин е първият хокеист на 40-годишна възраст, който бележи в три последователни срещи от 2016 насам. Но това не е всичко! Със своя последен гол, руският снайперист се изкачи на осмата позиция във вечната класация по точки в НХЛ, като вече разполага с внушителните 1007 точки – една повече от легендарния Джо Торън. На върха на тази престижна листа продължава да стои ненадминатият Уейн Грецки със своите 1221 точки.
