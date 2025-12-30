Новини
Араухо се връща в групата на Барселона след почивка за психично здраве и пътуване до Божи гроб

30 Декември, 2025 11:51 421 0

Уругвайският защитник възобнови тренировки след месеци извън терена

Араухо се връща в групата на Барселона след почивка за психично здраве и пътуване до Божи гроб - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо се върна към тренировъчния процес след пауза заради психично здраве, съобщават испанските медии.

26-годишният уругваец обяви миналия месец, че има нужда от почивка, за да възстанови концентрацията и психическото си състояние.

През този период Араухо е предприел духовно пътуване до Светите земи и е прекарал Коледните празници със семейството си в Уругвай. Въпреки завръщането му към тренировките, от Барселона ще действат внимателно и няма да бързат с връщането му в официални мачове.


