Араухо се връща в групата на Барселона след почивка за психично здраве и пътуване до Божи гроб

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо се върна към тренировъчния процес след пауза заради психично здраве, съобщават испанските медии.

26-годишният уругваец обяви миналия месец, че има нужда от почивка, за да възстанови концентрацията и психическото си състояние.

През този период Араухо е предприел духовно пътуване до Светите земи и е прекарал Коледните празници със семейството си в Уругвай. Въпреки завръщането му към тренировките, от Барселона ще действат внимателно и няма да бързат с връщането му в официални мачове.