Бруно Фернандеш може би игра последния си мач за Манчестър Юнайтед

Според последни информации капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш може да е изиграл последния си мач за клуба. Полузащитникът ще бъде аут заради контузия до средата на януари, а с нарастващия интерес от клубове от Саудитска Арабия, „червените дяволи“ могат да се разделят с него преди завръщането му на терена.

През миналото лято Фернандеш е отказал три оферти от клубове, контролирани от “PIF”, като остава да се наблюдава дали ситуацията ще се промени през зимния трансферен прозорец, пише още “Football Insider”.