Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бруно Фернандеш може би игра последния си мач за Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш може би игра последния си мач за Манчестър Юнайтед

30 Декември, 2025 11:22 945 0

  • манчестър юнайтед-
  • бруно фернандеш -
  • мач -
  • контузия -
  • януари-
  • саудитска арабия

Капитанът е контузен, а интересът от Саудитска Арабия расте

Бруно Фернандеш може би игра последния си мач за Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Според последни информации капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш може да е изиграл последния си мач за клуба. Полузащитникът ще бъде аут заради контузия до средата на януари, а с нарастващия интерес от клубове от Саудитска Арабия, „червените дяволи“ могат да се разделят с него преди завръщането му на терена.

През миналото лято Фернандеш е отказал три оферти от клубове, контролирани от “PIF”, като остава да се наблюдава дали ситуацията ще се промени през зимния трансферен прозорец, пише още “Football Insider”.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ