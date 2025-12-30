Новини
Стойка Кръстева: Имаме момичета с много голям потенциал

30 Декември, 2025 13:15 593 8

Треньорът на националния отбор за девойки е оптимистично настроена за бъдещето на женския бокс

Стойка Кръстева: Имаме момичета с много голям потенциал - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка от Токио Стойка Кръстева е оптимистично настроена за бъдещето на женския бокс в България. Треньорът на националния отбор за девойки посочи Роберта Хаджийска и Валя Николаева като две от имената, които имат много сериозен потенциал. За да го разгърнат обаче те и останалите момичета ще се нуждаят от още по-сериозна подготовка. Тази оценка Стойка направи след края на Европейското първенство до 17 години в Киенбаум, Германия.

„Смятам, че като цяло момичетата бяха много добре подготвени, изиграха хубави мачове, но имахме и малшанс още на жребия. Това не е оправдание, а предпоставка за цялостното развитие на турнира. Роберта Хаджийска спечели бронз в категория до 48 килограма след много хубава победа над датчанката. На полуфинала за мен тя можеше да получи и друг резултат срещу туркинята Асмин, защото имаше леко предимство в играта, но съдиите прецениха друго.

Валя Николаева още на жребия се падна с много висока украинка и не успя да нагласи играта си. Другите две момичета Алекса Попова и Десислава Стоянова за пръв път бяха на такова ниво и натрупаха ценен международен опит. След края на тяхното участие всички имаха възможност да направят допълнителни спаринги и Валя категорично надигра съперничките си в тях.

Затова и ми се иска да засилим още повече тяхната подготовка. Те са в крехка възраст и трябва да направим максималното, за да ги запазим в спорта. Говорим постоянно с треньорите им по клубове, поддържаме отлична комуникация и ще се постараем да развием потенциала им. Конкретно за Роберта и Валя, те имат много сериозно международно бъдеще, убедена съм в това“, каза Стойка Кръстева.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рон Джереми

    3 1 Отговор
    Заглавието е подвеждащо🤣

    13:18 30.12.2025

  • 2 Парички

    2 2 Отговор
    Стойка Кръстева: Имаме момичета с много голям потенциал за изкарване на парички по кръстовищата!

    13:19 30.12.2025

  • 3 Голям путинциал

    2 3 Отговор
    Малък диференциал...

    13:22 30.12.2025

  • 4 Мъж

    2 4 Отговор
    Момичетата които бият крошета не са с голям потенциал! Момичетата които бият шикирии са с много по голям потенциал! Винаги лесно ще изпружат някого на земята, или където трябва да бъде изпружен.

    13:23 30.12.2025

  • 5 Висока укранка

    2 3 Отговор
    В обувките ми има дронове

    Коментиран от #6

    13:23 30.12.2025

  • 6 Езвенете

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Висока укранка":

    А само в обувките ли? Защото като вървите, откъм центъра ви се чува бръмчене...!

    13:27 30.12.2025

  • 7 Сила

    2 1 Отговор
    На фотото е чичо Стойчо , с ясно видими мустаци ...!!?🙀

    13:56 30.12.2025

  • 8 момичета с много голям потенциал

    1 0 Отговор
    да разкарат бръмбарите и калинките от
    парла ментата

    да докажат че са добри

    14:29 30.12.2025

