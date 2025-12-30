Новини
Карлос Насар с историческа номинация сред световния спортен елит

30 Декември, 2025 12:46 973 5

България отново заема достойно място сред най-големите имена в световния спорт

Карлос Насар с историческа номинация сред световния спортен елит - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският щангист Карлос Насар се изкачи на нов връх в международната си кариера. Младият талант бе отличен с престижна номинация за най-добър спортист в света от Международната асоциация на спортните журналисти – признание, което поставя България на световната спортна карта.

В тазгодишната надпревара Насар ще премери сили с истински легенди от различни спортни дисциплини.

Сред конкурентите му блестят имената на Арманд Дуплантис (лека атлетика), Ламин Ямал (футбол), Лука Дончич (баскетбол), Карлос Алкарас (тенис), Макс Верстапен (Формула 1), Марко Одермат (алпийски ски), Ноа Лайлс (лека атлетика), Усман Дембеле (футбол), Яник Синер (тенис), Шохей Отани (бейзбол), Сейкуон Баркли (американски футбол), Никола Йокич (баскетбол), Леон Маршан (плуване) и още редица други световни звезди.

Изминалата година бе изключително успешна за Карлос Насар. Той не само завоюва европейската и световната титла във вдигането на тежести, но и подобри няколко световни рекорда, с което затвърди позицията си на един от най-ярките таланти в съвременния спорт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евалата

    10 0 Отговор
    Единственият който НЕ е турист…!!!

    13:11 30.12.2025

  • 2 Гост

    0 14 Отговор
    Тоя не е българин! Карлос Катар е един сребролюбец и лицемер!

    13:24 30.12.2025

  • 3 Анджо

    12 0 Отговор
    Майка му е Българка. Пак ще се намери някой да уплюват човека и това го правят най големите некадърници и хора без достойнството.

    Коментиран от #4

    13:30 30.12.2025

  • 4 Гост

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Може, ама се държи като гените на Тейкьо си!
    Лицемер и сребролюбец! Що се правите че не сте го гледали как заплашва къде ще иде, а?
    Поредния добър с спортист, който Никога няма да е Шампион! Карлос Катар..
    , аре, бегай, Баце!

    Коментиран от #5

    13:52 30.12.2025

  • 5 Чичо Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Ама,че си гнъсен!

    14:33 30.12.2025

