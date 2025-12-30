Карлос Насар с историческа номинация сред световния спортен елит

Българският щангист Карлос Насар се изкачи на нов връх в международната си кариера. Младият талант бе отличен с престижна номинация за най-добър спортист в света от Международната асоциация на спортните журналисти – признание, което поставя България на световната спортна карта.

В тазгодишната надпревара Насар ще премери сили с истински легенди от различни спортни дисциплини.

Сред конкурентите му блестят имената на Арманд Дуплантис (лека атлетика), Ламин Ямал (футбол), Лука Дончич (баскетбол), Карлос Алкарас (тенис), Макс Верстапен (Формула 1), Марко Одермат (алпийски ски), Ноа Лайлс (лека атлетика), Усман Дембеле (футбол), Яник Синер (тенис), Шохей Отани (бейзбол), Сейкуон Баркли (американски футбол), Никола Йокич (баскетбол), Леон Маршан (плуване) и още редица други световни звезди.

Изминалата година бе изключително успешна за Карлос Насар. Той не само завоюва европейската и световната титла във вдигането на тежести, но и подобри няколко световни рекорда, с което затвърди позицията си на един от най-ярките таланти в съвременния спорт.