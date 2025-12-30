Казуйоши Миура: Легендата на японския футбол продължава да пише история на 58 години

Японската футболна икона Казуйоши Миура, по-известен като Кинг Казу, отново изненада спортния свят, като обяви, че ще продължи професионалната си кариера и на 58-годишна възраст. Във вторник ветеранът официално се присъедини към състава на Фукушима Юнайтед – клуб, състезаващ се в третото ниво на японския футбол, съобщава Франс прес.

„Любовта ми към играта не е угаснала, въпреки годините“, сподели Миура в изявление, разпространено от новия му клуб.

През февруари той ще отпразнува 59-ия си рожден ден, но това не го спира да гони топката с неизчерпаема енергия. Нападателят ще играе за Фукушима Юнайтед под наем от Йокохама ФК – тим от втора дивизия.

Миналия сезон Кинг Казу записа седем участия с екипа на Атлетико Сузука, който тогава се състезаваше в четвърта дивизия, но впоследствие изпадна в регионалните групи. През 2024 година Миура се завърна в Япония след кратък престой в португалския Оливейренсе, където също играеше под наем от Йокохама.

Кариерата на Миура започва през 1986 година в бразилския гранд Сантос. През годините той е носил екипите на клубове от Япония, Италия, Хърватия и Австралия, превръщайки се в истинска футболна легенда на Азия.

През 90-те години Кинг Казу изиграва ключова роля за популяризирането на японската Джей Лига, която стартира през 1993 година.

С националния отбор на Япония Миура дебютира през 1990 година и оставя ярка следа с 55 гола в 89 мача за „самураите“.