Неприятни новини за Никола Йокич

Звездният център на Денвър Нъгетс – Никола Йокич, претърпя неприятна контузия в лявото коляно. Инцидентът се случи в последните секунди на втората четвърт на мача с Маями Хийт, когато 30-годишният сърбин, трикратен носител на наградата за Най-полезен играч (MVP), падна на паркета след неволно настъпване от страна на съотборник, което доведе до огъване на коляното му.

След този неприятен момент Йокич не успя да се върне в игра, а медицинският щаб на тима обещава повече информация за състоянието му в следващите 24 до 48 часа.

До момента на травмата, балканският баскетболист впечатляваше с 21 точки, 8 асистенции и 5 борби, но отсъствието му се отрази сериозно на представянето на "златните буци", които в крайна сметка претърпяха тежко поражение с резултат 123:147 срещу Маями Хийт.

Този инцидент хвърля сянка върху надеждите на Денвър за силен сезон, като феновете и спортните анализатори с нетърпение очакват новини за възстановяването на своя лидер.