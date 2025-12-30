Новини
Спорт »
Баскетбол »
Неприятни новини за Никола Йокич

Неприятни новини за Никола Йокич

30 Декември, 2025 13:44 540 0

  • денвър нъгетс-
  • никола йокич-
  • контузия-
  • коляно-
  • маями хийт-
  • mvp-
  • нба

Сръбският баскетболист е с контузия в лявото коляно

Неприятни новини за Никола Йокич - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездният център на Денвър Нъгетс – Никола Йокич, претърпя неприятна контузия в лявото коляно. Инцидентът се случи в последните секунди на втората четвърт на мача с Маями Хийт, когато 30-годишният сърбин, трикратен носител на наградата за Най-полезен играч (MVP), падна на паркета след неволно настъпване от страна на съотборник, което доведе до огъване на коляното му.

След този неприятен момент Йокич не успя да се върне в игра, а медицинският щаб на тима обещава повече информация за състоянието му в следващите 24 до 48 часа.

До момента на травмата, балканският баскетболист впечатляваше с 21 точки, 8 асистенции и 5 борби, но отсъствието му се отрази сериозно на представянето на "златните буци", които в крайна сметка претърпяха тежко поражение с резултат 123:147 срещу Маями Хийт.

Този инцидент хвърля сянка върху надеждите на Денвър за силен сезон, като феновете и спортните анализатори с нетърпение очакват новини за възстановяването на своя лидер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ