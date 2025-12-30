Свидетел разказа ужасяващи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа

В понеделник сутринта, на оживената магистрала Лагос-Ибадан в нигерийския щат Огун, се разигра драматичен инцидент, който едва не отне живота на световноизвестния боксьор Антъни Джошуа. По данни на The Telegraph, автомобилът, в който се е возил 36-годишният шампион, се е ударил в спрял камион, а трагедията е завършила с две жертви.

Очевидци на катастрофата споделят, че всичко се е случило около 11 часа преди обед, когато луксозният SUV Lexus, превозващ Джошуа и още трима души, внезапно се сблъскал с тежкотоварното превозно средство.

Британският боксьор, който само преди десетина дни триумфира с нокаут над Джейк Пол в Маями, е имал късмета да се размине само с леки травми.

Снимка: БГНЕС/EПA

В социалните мрежи бързо се разпространиха видеа, на които се вижда как Джошуа е изваждан от смачкания автомобил. Полицията потвърди пред BBC, че спортистът е получил минимални наранявания, но за съжаление, двама от спътниците му са загинали на място.

Адений Ороджо, репортер на нигерийското издание Punch и пряк свидетел на инцидента, разказва пред медията:

„Колоната се състоеше от два автомобила – Lexus и Pajero. Джошуа беше на задната седалка, а до него имаше още един човек. Отпред, до шофьора, също седеше пътник. Веднага след сблъсъка, аз и други хора се втурнахме да помагаме, спирахме преминаващите коли, за да окажем съдействие. Само след няколко минути пристигнаха и екипи на Федералната служба за пътна безопасност. За съжаление, пътникът до шофьора и човекът до Джошуа загинаха на място.“

Тежкият инцидент хвърли в шок спортната общност и феновете на Джошуа по цял свят. За щастие, боксьорът се възстановява и е извън опасност, но трагедията оставя дълбока следа след себе си.