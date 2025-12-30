Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Свидетел разказа ужасяващи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа

Свидетел разказа ужасяващи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа

30 Декември, 2025 14:14 765 5

  • шуа катастрофа-
  • автомобилна катастрофа нигерия-
  • антъни джошуа новини-
  • катастрофа лагос-ибадан-
  • боксьор пострада-
  • очевидец катастрофа-
  • жертви -
  • катастрофа-
  • нигерия

Боксьорът се възстановява и е извън опасност

Свидетел разказа ужасяващи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В понеделник сутринта, на оживената магистрала Лагос-Ибадан в нигерийския щат Огун, се разигра драматичен инцидент, който едва не отне живота на световноизвестния боксьор Антъни Джошуа. По данни на The Telegraph, автомобилът, в който се е возил 36-годишният шампион, се е ударил в спрял камион, а трагедията е завършила с две жертви.

Очевидци на катастрофата споделят, че всичко се е случило около 11 часа преди обед, когато луксозният SUV Lexus, превозващ Джошуа и още трима души, внезапно се сблъскал с тежкотоварното превозно средство.

Британският боксьор, който само преди десетина дни триумфира с нокаут над Джейк Пол в Маями, е имал късмета да се размине само с леки травми.

Свидетел разказа ужасяващи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа
Снимка: БГНЕС/EПA

В социалните мрежи бързо се разпространиха видеа, на които се вижда как Джошуа е изваждан от смачкания автомобил. Полицията потвърди пред BBC, че спортистът е получил минимални наранявания, но за съжаление, двама от спътниците му са загинали на място.

Адений Ороджо, репортер на нигерийското издание Punch и пряк свидетел на инцидента, разказва пред медията:

„Колоната се състоеше от два автомобила – Lexus и Pajero. Джошуа беше на задната седалка, а до него имаше още един човек. Отпред, до шофьора, също седеше пътник. Веднага след сблъсъка, аз и други хора се втурнахме да помагаме, спирахме преминаващите коли, за да окажем съдействие. Само след няколко минути пристигнаха и екипи на Федералната служба за пътна безопасност. За съжаление, пътникът до шофьора и човекът до Джошуа загинаха на място.“

Тежкият инцидент хвърли в шок спортната общност и феновете на Джошуа по цял свят. За щастие, боксьорът се възстановява и е извън опасност, но трагедията оставя дълбока следа след себе си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 0 Отговор
    А кажи ми , да си милионер , известен , живееш в Лондон или където си пожелаеш и пак да се завираш обратно в джунглата при братчедите , зорлем да се връщаш пак на бунището ....??!

    14:18 30.12.2025

  • 2 То пък

    4 0 Отговор
    магистрала ли да видиш ?!

    14:20 30.12.2025

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Палячовците със скъпите джипки на лизинг си въобразяват, че тяхната пластмаса е по-здрава и се връзват на измишльотини като crumple zones и safety ratings...дано камиончето е добре

    14:24 30.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ