Микел Артета: Пеп Гуардиола е вдъхновението зад моята треньорска кариера

Мениджърът на Арсенал, Микел Артета, не скри възхищението си към Пеп Гуардиола, определяйки го като своя идол и ключова фигура в професионалното си израстване. В интервю, дадено преди важен мач, испанският специалист разкри колко дълбоко влияние е оказал наставникът на Манчестър Сити върху неговия път във футбола.

„Още като тийнейджър, когато бях на 15 години, Пеп беше моят кумир на терена. По-късно съдбата ни събра отново – този път като колеги в Манчестър Сити. Работата рамо до рамо с него беше истински подарък и един от най-ценните периоди в живота ми“, сподели Артета с видимо вълнение.

Той подчерта, че споделените ценности и общата футболна философия, изградени още в школата на Барселона, са ги сближили още повече.

„Нашите възгледи за играта и подходът към футбола винаги са били в синхрон. След като напуснах Барселона, исках да се развивам и да трупам нови знания. Пеп ми подаде ръка и ми даде шанс да се присъединя към неговия екип – решение, което промени живота ми“, допълни мениджърът на „артилеристите“.

Артета не пропусна да отбележи, че именно благодарение на Гуардиола днес заема ръководния пост в Арсенал.

„Фактът, че съм тук и водя този велик клуб, до голяма степен се дължи на него. Това е едно от най-правилните решения, които съм взимал“, категоричен бе той.

С тези думи Микел Артета още веднъж подчерта значението на менторството и добрия пример във футбола, а признанието му към Пеп Гуардиола е поредното доказателство за силата на вдъхновението и приятелството в света на спорта.