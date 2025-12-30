Новини
Витиня: ПСЖ трябва да надскочи себе си и да гони още по-големи върхове

Витиня: ПСЖ трябва да надскочи себе си и да гони още по-големи върхове

30 Декември, 2025 15:41

„Можем ли да наречем сезона перфектен? Почти, да!", коментира футболистът

Витиня: ПСЖ трябва да надскочи себе си и да гони още по-големи върхове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалският полузащитник на Пари Сен Жермен - Витиня, който изигра ключова роля в триумфалния сезон на френския гранд, сподели амбициите си за бъдещето в ексклузивно интервю за испанския спортен вестник „Марка“.

След като зае престижното трето място в надпреварата за „Златната топка“, изоставайки единствено от съотборника си Усман Дембеле и младата сензация Ламин Ямал, Витиня не крие удовлетворението си от постигнатото, но и подчертава, че апетитът идва с яденето.

„Можем ли да наречем сезона перфектен? Почти, да! Единственото, за което можем да съжаляваме, е пропуснатата възможност да вдигнем трофея от Световното клубно първенство. Челси беше по-силен и заслужено ни изпревари, но ние показахме характер и се борихме до последно. 2025-а беше изключителна година за нас – изпълнена с победи, емоции и сплотеност. Гордея се с отбора и с това, което постигнахме заедно“, заяви Витиня.

Въпреки впечатляващата колекция от шест трофея през изминалата кампания, португалският национал е категоричен, че ПСЖ не трябва да се задоволява с постигнатото: „Време е да надграждаме и да се стремим към още по-високи цели. Ако имаме възможност, искаме да спечелим дори повече отличия. Трябва да продължим да се развиваме и да не спираме да мечтаем.“


