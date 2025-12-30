Новини
Александър Николов бе отличен като втория най-добър волейболист на планетата

Този исторически успех е повод за гордост за цялата българска волейболна общност и доказва, че родните таланти продължават да диктуват тенденциите на световната сцена

Александър Николов бе отличен като втория най-добър волейболист на планетата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Александър Николов бе отличен като втория най-добър волейболист на планетата според престижната класация на Volleyball World Social Media Team.

Само на 22 години, талантливият посрещач на италианския гранд „Кучине Лубе Чивитанова“ вече се нарежда сред най-ярките имена в световния елит. Николов изигра ключова роля за националния отбор на България, който достигна до финала на Световното първенство за мъже във Филипините. Младият ас не само впечатли с изключителна игра, но и грабна отличието за най-добър реализатор на Мондиала.

На клубно ниво сезонът също бе повече от успешен – Николов спечели Купата на Италия и завоюва сребърните медали в шампионата с екипа на „Лубе“.

В класацията пред българския ас се нарежда единствено италианецът Алесандро Микиелето – бивш съотборник на Николов в „Чивитанова“, който вече защитава цветовете на „Тренто“.

Това признание затвърждава мястото на България сред водещите сили в световния волейбол.

Още две български имена блестят в Топ 10 за 2025 година. Симеон Николов – брат на Александър и основен разпределител на националния тим, заема престижното шесто място. Капитанът на България Алекс Грозданов също намира място сред най-добрите, като се класира осми.


  • 1 Браво супер

    5 1 Отговор
    Най-накрая нещо позитивно и хубаво с което може да се гордеем че сме българи.

    16:13 30.12.2025

  • 2 Любопитен

    1 0 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    16:34 30.12.2025

  • 3 А Карлос Насар

    3 0 Отговор
    Понеже баща му не е който трябва и се бори за България за стотинки. Срам за БГ спорта

    16:34 30.12.2025

  • 4 Горна Малина

    1 0 Отговор
    Тези заедно с баща си режат гуми на автомобили

    16:40 30.12.2025

  • 5 Григор

    0 1 Отговор
    Браво! Страхотни сте! И ти, и брат ти Симеон, и капитанът ни Грозданов, и всички останали момчета, които ни донесоха толкова много радост! Да сте живи и здрави!

    17:15 30.12.2025

