Българският национал Александър Николов бе отличен като втория най-добър волейболист на планетата според престижната класация на Volleyball World Social Media Team.

Само на 22 години, талантливият посрещач на италианския гранд „Кучине Лубе Чивитанова“ вече се нарежда сред най-ярките имена в световния елит. Николов изигра ключова роля за националния отбор на България, който достигна до финала на Световното първенство за мъже във Филипините. Младият ас не само впечатли с изключителна игра, но и грабна отличието за най-добър реализатор на Мондиала.

На клубно ниво сезонът също бе повече от успешен – Николов спечели Купата на Италия и завоюва сребърните медали в шампионата с екипа на „Лубе“.

В класацията пред българския ас се нарежда единствено италианецът Алесандро Микиелето – бивш съотборник на Николов в „Чивитанова“, който вече защитава цветовете на „Тренто“.

Това признание затвърждава мястото на България сред водещите сили в световния волейбол.

Още две български имена блестят в Топ 10 за 2025 година. Симеон Николов – брат на Александър и основен разпределител на националния тим, заема престижното шесто място. Капитанът на България Алекс Грозданов също намира място сред най-добрите, като се класира осми.