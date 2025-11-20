Жребият за плейофите, даващи право на участие на Мондиал 2026 се тегли днес

Церемонията ще бъде излъчена на живо по DIEMA SPORT 2, информира gong.bg.

Плейофите ще определят кои са последните четири европейски тима на Световното първенство по футбол през 2026 година.

Жребият ще определи осемте полуфинални двойки и четирите потенциални финални двубоя, които ще се играят през март.

В плейофите участват 16 отбора: 12-те втори отбори от груповата фаза на европейските квалификации плюс 4 тима, които са се класирали чрез Лигата на нациите от сезон 2024/25.

Като втори отбори в групите на европейските квалификации са Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Дания, Италия, Косово, Полша, Република Ирландия, Словакия, Турция, Украйна, Уелс.

Тимовете, влизащи в жребия чрез Лигата на нациите са Румъния, Швеция, Северна Ирландия, Северна Македония.

На Световното първенство ще участват 16 европейски отбора, като четирите евентуални победители от финалите на плейофите ще се присъединят към 12-те отбора, които вече имат квоти от квалификациите - Австрия, Белгия, Хърватия, Англия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Шотландия, Испания, Швейцария.

Плейофите се играят в елиминационни мачове в една среща. Всеки поток от плейофите е съставен от две полуфинални двойки: един поставен отбор и един непоставен отбор. Поставените отбори ще бъдат изтеглени да играят полуфинала от плейофите у дома.

Във всеки поток победителите от полуфиналите продължават към финала на плейофите.

За всеки финал от плейофите се провежда предварителен жребий, за да се определи кои победители от полуфиналите ще играят у дома. Полуфиналите ще се играят на 26 март, а финалите на 31 март 2026 г.