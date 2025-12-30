Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мароко триумфира в група "А" на Купата на Африка след убедителна победа над Замбия

Мароко триумфира в група "А" на Купата на Африка след убедителна победа над Замбия

30 Декември, 2025 07:28 513 0

  • мароко-
  • купа на африка-
  • група а-
  • замбия-
  • футбол-
  • рабат-
  • аюб ел кааби-
  • браим диас-
  • азедин унахи-
  • резултати-
  • спортни новини

В другия мач от групата Мали и Коморските острови завършиха наравно 0:0

Мароко триумфира в група "А" на Купата на Африка след убедителна победа над Замбия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мароко категорично си осигури първото място в група "А" на Купата на Африка. "Атласките лъвове" разгромиха Замбия с класическото 3:0 и демонстрираха отлична форма преди фазата на елиминациите.

От началните минути на срещата Мароко наложи волята си. Аюб Ел Кааби, нападателят на Олимпиакос, откри резултата още в 9-ата минута, а малко по-късно, в 27-ата, Браим Диас от Реал Мадрид удвои преднината на домакините. Динамичната игра и прецизните пасове на Азедин Унахи от Жирона бяха в основата и на двете попадения.

След почивката Ел Кааби отново се разписа, този път в 50-ата минута, с което оформи крайния резултат и подпечата безапелационния успех на Мароко.

За Замбия поражението бе първо в турнира, след като тимът стартира с две равенства. Африканските "медни куршуми" обаче не успяха да намерят верния ритъм и приключват участието си на последното място в групата, без да достигнат фазата на директните елиминации.

Мароко завършва груповата фаза с две победи и едно равенство, демонстрирайки стабилност и амбиция за нещо голямо на домашна сцена.

В другия мач от групата Мали и Коморските острови завършиха наравно 0:0.

Мароко триумфира в група "А" на Купата на Африка след убедителна победа над Замбия


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ