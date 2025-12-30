Мароко триумфира в група "А" на Купата на Африка след убедителна победа над Замбия

Мароко категорично си осигури първото място в група "А" на Купата на Африка. "Атласките лъвове" разгромиха Замбия с класическото 3:0 и демонстрираха отлична форма преди фазата на елиминациите.

От началните минути на срещата Мароко наложи волята си. Аюб Ел Кааби, нападателят на Олимпиакос, откри резултата още в 9-ата минута, а малко по-късно, в 27-ата, Браим Диас от Реал Мадрид удвои преднината на домакините. Динамичната игра и прецизните пасове на Азедин Унахи от Жирона бяха в основата и на двете попадения.

След почивката Ел Кааби отново се разписа, този път в 50-ата минута, с което оформи крайния резултат и подпечата безапелационния успех на Мароко.

За Замбия поражението бе първо в турнира, след като тимът стартира с две равенства. Африканските "медни куршуми" обаче не успяха да намерят верния ритъм и приключват участието си на последното място в групата, без да достигнат фазата на директните елиминации.

Мароко завършва груповата фаза с две победи и едно равенство, демонстрирайки стабилност и амбиция за нещо голямо на домашна сцена.

В другия мач от групата Мали и Коморските острови завършиха наравно 0:0.