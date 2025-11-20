Вече са ясни плейофите за Мондиал 2026

Жребият за плейофите, даващи право на участие на Мондиал 2026, бе изтеглен днес в Цюрих.
Най-напред беше изтеглен жребият за междуконтиненталните плейофи. ДР Конго ще срещне победителя от двойката Нова Каледония – Ямайка. Ирак пък ще играе срещу спечелилия другия полуфинал Боливия – Суринам. Победителите от двата финала ще получат визи за Мондиал 2026. Бившият френски национал с корени от Нова Каледония - Кристиан Карембьо, взе участие в жребия.
Специални гости за жребия в зона Европа бяха бившите национали Марко Матераци (Италия) и Томас Далин (Дания), а 14-те отбори бяха разпределени в 4 урни.
Поток А
Италия – Северна Ирландия
Уелс - Босна и Херцеговина
Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.
Поток B
Украйна - Швеция
Полша - Албания
Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил първия полуфинал.
Поток C
Турция - Румъния
Словакия - Косово
Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.
Поток D
Дания - Северна Македония
Чехия - Ирландия
Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.
Полуфиналите ще се играят на 26 март, а финалите - на 31 март 2026 г.
Ето как бяха разпределени отборите за жребия в зона “Европа”
Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна
Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия
Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово
Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия
Ето как бяха разпределени отборите за жребия в междуконтиненталните плейофи
Финалисти: ДР Конго и Ирак
Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония
1 честен ционист
15:20 20.11.2025
2 Това нали е световно първенство
Всеки континент трябва да има квоти
15:21 20.11.2025
3 Познал
17:06 20.11.2025
4 безпартиен
18:09 20.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мис Ирка
04:11 21.11.2025