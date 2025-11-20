Новини
Вече са ясни плейофите за Мондиал 2026

20 Ноември, 2025 15:15 1 604 6

  • мондиал 2026-
  • жребий-
  • футбол-
  • цюрих

Най-напред беше изтеглен жребият за междуконтиненталните плейофи

Вече са ясни плейофите за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Жребият за плейофите, даващи право на участие на Мондиал 2026, бе изтеглен днес в Цюрих.

Най-напред беше изтеглен жребият за междуконтиненталните плейофи. ДР Конго ще срещне победителя от двойката Нова Каледония – Ямайка. Ирак пък ще играе срещу спечелилия другия полуфинал Боливия – Суринам. Победителите от двата финала ще получат визи за Мондиал 2026. Бившият френски национал с корени от Нова Каледония - Кристиан Карембьо, взе участие в жребия.

Специални гости за жребия в зона Европа бяха бившите национали Марко Матераци (Италия) и Томас Далин (Дания), а 14-те отбори бяха разпределени в 4 урни.

Поток А

Италия – Северна Ирландия

Уелс - Босна и Херцеговина

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.

Поток B

Украйна - Швеция

Полша - Албания

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил първия полуфинал.

Поток C

Турция - Румъния

Словакия - Косово

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.

Поток D

Дания - Северна Македония

Чехия - Ирландия

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.

Полуфиналите ще се играят на 26 март, а финалите - на 31 март 2026 г.

---------------------------------------------------

Ето как бяха разпределени отборите за жребия в зона “Европа”

Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна

Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия

Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово

Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия

Ето как бяха разпределени отборите за жребия в междуконтиненталните плейофи

Финалисти: ДР Конго и Ирак

Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    Големи приготовления след като финалът е ясен още от 1997год

    15:20 20.11.2025

  • 2 Това нали е световно първенство

    3 0 Отговор
    Какви са тези междуконтинентални плейофи
    Всеки континент трябва да има квоти

    15:21 20.11.2025

  • 3 Познал

    1 1 Отговор
    Италия,Полша,Турция,Дания.Нема кво да се потите.

    17:06 20.11.2025

  • 4 безпартиен

    0 0 Отговор
    Добре,че не се докара ме да квалификации-нямаше да можем да си изберем съперник!

    18:09 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мис Ирка

    0 0 Отговор
    14-те отбори бяха разпределени в 4 урни.

    04:11 21.11.2025

