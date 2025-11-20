Вече са ясни плейофите за Мондиал 2026

Жребият за плейофите, даващи право на участие на Мондиал 2026, бе изтеглен днес в Цюрих.

Най-напред беше изтеглен жребият за междуконтиненталните плейофи. ДР Конго ще срещне победителя от двойката Нова Каледония – Ямайка. Ирак пък ще играе срещу спечелилия другия полуфинал Боливия – Суринам. Победителите от двата финала ще получат визи за Мондиал 2026. Бившият френски национал с корени от Нова Каледония - Кристиан Карембьо, взе участие в жребия.

Специални гости за жребия в зона Европа бяха бившите национали Марко Матераци (Италия) и Томас Далин (Дания), а 14-те отбори бяха разпределени в 4 урни.

Поток А

Италия – Северна Ирландия

Уелс - Босна и Херцеговина

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.

Поток B

Украйна - Швеция

Полша - Албания

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил първия полуфинал.

Поток C

Турция - Румъния

Словакия - Косово

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.

Поток D

Дания - Северна Македония

Чехия - Ирландия

Победителите от двата мача се срещат на финал, като домакин ще бъде отборът, спечелил втория полуфинал.

Полуфиналите ще се играят на 26 март, а финалите - на 31 март 2026 г.

---------------------------------------------------

Ето как бяха разпределени отборите за жребия в зона “Европа”

Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна

Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия

Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово

Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия

Ето как бяха разпределени отборите за жребия в междуконтиненталните плейофи

Финалисти: ДР Конго и Ирак

Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония