Инфантино предлага революционна промяна на засадата

30 Декември, 2025 07:52 1 063 3

Инфантино предлага революционна промяна на засадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отново повдигна темата за промяна в правилото за засада, този път по време на “World Sport Summit” в Дубай. Идеята му е насочена към това футболът да стане по-офанзивен и атрактивен, като се даде по-голямо предимство на нападателите.

„Преди години въведохме ВАР, за да направим футбола по-справедлив и да дадем възможност на съдиите да коригират очевидни грешки“, заяви Инфантино. По думите му технологията продължава да се развива, но паралелно с това ФИФА постоянно анализира и самите правила на играта.

Най-сериозната идея за промяна засяга именно засадата. Според Инфантино в бъдеще нападателят може да бъде в засада само ако е изцяло пред защитника, а не както сега – когато дори малка част от тялото (с изключение на ръцете) е на линия с последния бранител.

„Засадата се е развивала през годините. Може би е време да направим следващата стъпка“, допълни президентът на ФИФА.

Освен това Инфантино подчерта, че се обсъждат и мерки срещу бавенето на играта: „Важно е мачовете да имат ритъм, а прекъсванията да бъдат сведени до минимум”.


  • 1 Герги

    0 1 Отговор
    Ще има рубриката гол след гол...

    08:09 30.12.2025

  • 2 Алчно

    1 0 Отговор
    Курумпе взе плика от катарците

    08:19 30.12.2025

  • 3 Отряд1

    0 0 Отговор
    Из се избута "Асене, върни да видим има ли засада" - с няколко милисекунди време...

    08:26 30.12.2025

