Инфантино предлага революционна промяна на засадата

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отново повдигна темата за промяна в правилото за засада, този път по време на “World Sport Summit” в Дубай. Идеята му е насочена към това футболът да стане по-офанзивен и атрактивен, като се даде по-голямо предимство на нападателите.

„Преди години въведохме ВАР, за да направим футбола по-справедлив и да дадем възможност на съдиите да коригират очевидни грешки“, заяви Инфантино. По думите му технологията продължава да се развива, но паралелно с това ФИФА постоянно анализира и самите правила на играта.

Най-сериозната идея за промяна засяга именно засадата. Според Инфантино в бъдеще нападателят може да бъде в засада само ако е изцяло пред защитника, а не както сега – когато дори малка част от тялото (с изключение на ръцете) е на линия с последния бранител.

„Засадата се е развивала през годините. Може би е време да направим следващата стъпка“, допълни президентът на ФИФА.

Освен това Инфантино подчерта, че се обсъждат и мерки срещу бавенето на играта: „Важно е мачовете да имат ритъм, а прекъсванията да бъдат сведени до минимум”.