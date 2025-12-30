Новини
Ландо Норис прекъсна дългогодишната хегемония във Формула 1

30 Декември, 2025 07:06 729 2

Младият британец надделя в напрегнато съперничество със своя съотборник Оскар Пиастри и звездата на Ред Бул – Макс Верстапен

Ландо Норис прекъсна дългогодишната хегемония във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нова страница се отвори в историята на Формула 1, след като Ландо Норис триумфира със световната титла през този сезон. Младият британец, пилотиращ за Макларън, надделя в напрегнато съперничество със своя съотборник Оскар Пиастри и звездата на Ред Бул – Макс Верстапен, слагайки точка на продължителната доминация на два от най-успешните отбора в последното десетилетие.

С този успех Норис се превърна в първия шампион от 2010 година насам, който не представлява нито Ред Бул, нито Мерцедес – истински пробив в съвременната ера на най-престижното автомобилно състезание.

Поглеждайки назад, през 2010 Себастиан Фетел започна своята златна серия с Ред Бул, печелейки четири поредни титли. След края на тази епоха, Мерцедес пое щафетата – Люис Хамилтън и Нико Розберг доминираха пистите, като Хамилтън добави още четири трофея към колекцията си, а Розберг се окичи с титлата през 2016.

През 2021 Макс Верстапен сложи край на господството на Мерцедес, като по драматичен начин спечели първата си световна титла, а след това последваха още три поредни триумфа за нидерландския ас и Ред Бул.

Сега, през 2025, Ландо Норис не само детронира Верстапен, но и върна Макларън на върха, след като година по-рано тимът от Уокинг измести Ред Бул от първото място при конструкторите.

Предстои нова ера във Формула 1, тъй като следващият сезон ще бъде белязан от въвеждането на нови технически регулации, които обещават да разбъркат картите и да донесат още изненади на феновете по целия свят.


  • 1 Пешо

    0 0 Отговор
    Добре че шефа на ФИА каза на макларън кой ще бъде следващият шампион,иначе е талантлив пилот обаче без никакъв характер и хъс.
    Просто 2025г принадлежеше на Оскар,но понякога когато ти кажат че друг път ще станеш шампион и го правят.
    Явно Лондон има по-специално отношение от шефа,видя се на церемонията.

    07:37 30.12.2025

  • 2 МП4

    0 1 Отговор
    Мноого хляб.има да изядеш ,за да станеш пилот като Макс !! ;)

    07:38 30.12.2025

