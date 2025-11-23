Българският волейболист Петър Христосков блести с рекордни 36 точки в Нидерландия

Петър Христосков, който защитава цветовете на Нумидия Лимакс, изигра феноменален мач и наниза впечатляващите 36 точки срещу Слидрехт в оспорван двубой от петия кръг на Ередивизи. Срещата завърши с драматична победа за Лимакс – 3:2 гейма (22:25, 26:24, 25:17, 12:25, 19:17), а Христосков бе безспорният герой на вечерта. Със своите 4 аса и една блокада, българският диагонал не само изведе отбора си до успех, но и оглави класацията на реализаторите в първенството.

До момента Христосков е натрупал общо 107 точки (12 аса, 4 блокади), което го поставя на върха сред най-резултатните играчи в лигата.

За сравнение, най-добрият реализатор на Слидрехт – Тиймен Херскерк, приключи мача с 19 точки.

След този успех, Нумидия Лимакс се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 7 точки (3 победи и 2 загуби). Съперникът им Слидрехт заема петата позиция с 5 точки (2 победи, 3 загуби).