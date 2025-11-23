Новини
Спорт »
Волейбол »
Българският волейболист Петър Христосков блести с рекордни 36 точки в Нидерландия

Българският волейболист Петър Христосков блести с рекордни 36 точки в Нидерландия

23 Ноември, 2025 17:11 700 1

  • петър христосков-
  • нумидия лимакс-
  • слидрехт -
  • ередивизи-
  • волейбол-
  • нидерландия

Теговият тим Нумидия Лимакс победи Слидрехт

Българският волейболист Петър Христосков блести с рекордни 36 точки в Нидерландия - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Петър Христосков, който защитава цветовете на Нумидия Лимакс, изигра феноменален мач и наниза впечатляващите 36 точки срещу Слидрехт в оспорван двубой от петия кръг на Ередивизи. Срещата завърши с драматична победа за Лимакс – 3:2 гейма (22:25, 26:24, 25:17, 12:25, 19:17), а Христосков бе безспорният герой на вечерта. Със своите 4 аса и една блокада, българският диагонал не само изведе отбора си до успех, но и оглави класацията на реализаторите в първенството.

До момента Христосков е натрупал общо 107 точки (12 аса, 4 блокади), което го поставя на върха сред най-резултатните играчи в лигата.

За сравнение, най-добрият реализатор на Слидрехт – Тиймен Херскерк, приключи мача с 19 точки.

След този успех, Нумидия Лимакс се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 7 точки (3 победи и 2 загуби). Съперникът им Слидрехт заема петата позиция с 5 точки (2 победи, 3 загуби).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво !

    0 0 Отговор
    Юнак !

    17:49 23.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ