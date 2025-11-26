Новини
Спорт »
Баскетбол »
Пини Гершон с емоционални думи към националите по баскетбол

Пини Гершон с емоционални думи към националите по баскетбол

26 Ноември, 2025 22:23 375 0

  • ботевград-
  • пини гершон-
  • българска федерация баскетбол-
  • треньори-
  • окуражителни думи-
  • любомир минчев-
  • национален отбор-
  • баскетбол

В четвъртък в Ботевград, “лъвовете” откриват участието си в европейските квалификации

Пини Гершон с емоционални думи към националите по баскетбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В петък и събота (28.11, 29.11), в Ботевград, легендата Пини Гершон събира най-талантливите български играчи до 18-годишна възраст на първи национален камп.

Гершон, който съвместно с Българска федерация баскетбол, започна нова програма за развитие при подрастващите и за изграждане на ново ядро български треньори, излезе с окуражителни думи по адрес на Любомир Минчев и мъжкия национален отбор.

В четвъртък в Ботевград, “лъвовете” откриват участието си в европейските квалификации срещу Армения - мач, който е и своеобразен дебют начело на отбора на Любомир Минчев.

“Пожелавам успех на мъжкия национален отбор на България! Срещу Армения обаче е само първата стъпка, която трябва всички заедно да направим по пътя на така чаканата и необходима промяна.

От цялото си сърце пожелавам успех и на Любомир Минчев! Това за него е огромно изпитание, но аз съм спокоен. Той носи в себе си всички качества да бъде човекът, от когото да тръгне промяната. Познавам го повече от 15 години и това, което никой не може да му отнеме, са неговите твърд характер, принципи и непоколебим дух.

Силата на един отбор е в неговия колектив. В умението всеки един да стои зад другия. Успяват не най-талантливите, а тези, които оставят сърцата си на терена, а егото си в съблекалнята, които подават ръка на всеки, който в паднал, каквото и да им коства това.

Момчета, не забравяйте, че докато играете, в трибуните ще ви гледат дузина очи на деца, които някой ден мечтаят да са като вас! Вие решавате какъв пример да им дадете!

Успех, Любо!

Успех момчета! Слушайте селекционера си! Слушайте треньорите си! Те са тези, които искат повече от вас вие да успееете!

Ще бъда в залата в четвъртък вечер, ще играя всеки ход на терена мълчаливо заедно с вас и вярвам, че победата ще бъде за България!

Победата обаче започва от вас. От това какво сте готови да жертвате. Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви и бъдете горди!

Вие сте избрани! Това е чест, за която малцина са достойни! Но това е и върховна отговорност!

За мен, вие сте победители!”, казва Гершон в своето обръщение.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ