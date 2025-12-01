Талант на ЦСКА на прага на очакван бум в неговата кариера

Силните игри с младежкия национален отбор на Кевин Додай са на път да донесат очакван бум в неговата кариера. Според медиите в Албания крилото на ЦСКА от следващия квалификационен цикъл ще почне да получава повиквателни и за държавния тим.

Естествено става дума предимно за приятелски срещи, като освен Додай, такъв шанс ще получат още трима негови съотборници при младежите. Интересното е, че Додай дори като 19-годишен, играеше за селекцията с две лета по-голяма, пише „Мач телеграф“.

През септември техничарят навърши 20 години. Това лято Додай подписа 3-годишен договор с ЦСКА. Христо Янев обаче още не го ползва като титуляр.