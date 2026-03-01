Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер затвърди лидерството си в Серия А с категоричен успех над Дженоа

1 Март, 2026 08:28 498 0

„Нерадзурите“ изглеждат все по-уверени по пътя към шампионската титла

Интер затвърди лидерството си в Серия А с категоричен успех над Дженоа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер се наложи с 2:0 над гостуващия Дженоа в среща от 27-ия кръг на италианската Серия А. С този триумф миланският гранд увеличи аванса си на върха в класирането, като вече води с цели 13 точки пред преследвача Милан, който остава с 54 пункта и мач по-малко.

Домакините демонстрираха класа и самочувствие през цялата среща. В 31-ата минута Федерико Димарко откри резултата след прецизно подаване от Хенрик Мхитарян, а малко по-късно именно арменският полузащитник разтресе напречната греда, пропускайки да удвои преднината. Маркюс Тюрам също се размина с гол само минута по-късно, но това не разколеба „синьо-черните“.

Второто полувреме донесе още емоции за тифозите на Интер. В 70-ата минута Хакан Чалханоглу бе безпогрешен от бялата точка, след като съдията отсъди дузпа за игра с ръка на бразилеца Аморим. Турският национал не трепна и оформи крайното 2:0, с което подпечата поредната победа на своя тим.

Дженоа, който се намира на 14-о място с 27 точки – колкото има и Торино, не успя да се противопостави на устрема на домакините и напуска Милано с празни ръце.

След този кръг Интер оглавява таблицата с 67 точки, следван от Милан (54), Наполи (53), Рома (50), Комо (48), Ювентус (46) и Аталанта (45).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
