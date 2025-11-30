Новини
Хандбалистките ни до 17 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа

30 Ноември, 2025 18:30 367 0

  • хандбал-
  • девойки-
  • турнир-
  • световно първенство

Девойките гледат към директно класиране на световното първенство

Хандбалистките ни до 17 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа - 1
Снимка: БФ Хандбал
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Хандбалистките ни до 17 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа, предава БТА. Надпреварата се проведе в косовската столица Прищина. Възпитаничките на старши треньора Миглена Христова завършиха с пълен актив от 8 точки, след като триумфираха над Великобритания с 38:23 в последния кръг. Ивет Костадинова, Мартина Тодорова и Елеонора Кирева реализираха по 6 попадения в мача с островитянките, 5 пъти се разписа Мелиса Юмерова, а по 4 гола вкараха Карина Христова, Ния Цанкова и Нася Асенова.

Преди това българките записаха победи и над другите три участващи тима в надпреварата - над домакина Косово с 25:17, над Белгия с 32:27 и над Азербайджан с 47:25.

С първото място момичетата на Христова заслужиха правото да представят Европа в интерконтиненталното издание на турнира за IHF Trophy. Победителят в него ще си осигури директно класиране на световно първенство.


Косово
