Ивет Горанова разочарована след Световното първенство по карате

30 Ноември, 2025 21:33 705 2

Това не съм истинската аз, споделя тя

Ивет Горанова разочарована след Световното първенство по карате - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ивет Горанова не крие, че е разочарована от представянето си на Световното първенство по карате в Кайро (Египет), предава БТА. "Загубих . . . Чаках това Световно първенство две години. Влязох в него с надежда, с труд и с желание да покажа себе си. Затова и този резултат ме боли", написа тя в профила си в Инстаграм.

"Истината е, че последните месеци бяха изпитание. Промените в екипа ми, липсата на яснота и стабилност в подготовката и трудният процес на работа ме извадиха от баланса, който ми е нужен, за да бъда себе си на татамито. Не се чувствах добре нито по време на подготовката, нито на самото състезание. Но това не е оправдание - знам, че мога много повече. Това не съм истинската аз . . .", добави Горанова.

"Благодаря от сърце на спонсорите ми, на хората, които ме подкрепят безусловно, и на всички, които вярват в мен, дори когато резултатите не го показват. Вашата подкрепа е сила и надежда за мен! Този път паднах, но няма да остана долу. Ще си върна формата, увереността и себе си!", завърши националката.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Тая мацка отиде при японците и ги спука от карате, взе си олимпийския златен медал и се прибра, все едно тия не са японци, а белгийци примерно. Само това да е постигнала, друго не и трябва! Дисциплината в която спечели беше по избор на домакините от Япония! Не са си и помисляли,че няма японец да вземе златото!

    21:49 30.11.2025

  • 2 Политкоректен

    8 0 Отговор
    Човек не може да е винаги първи. Винаги има и спадове. Въпросът е отново да продължиш.

    21:53 30.11.2025

