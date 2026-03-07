Новини
Левски на прага на нов трансфер – хърватски нападател пристига на "Герена"

7 Март, 2026 18:43 505 0

Марко Дуганджич е свободен агент

Левски на прага на нов трансфер – хърватски нападател пристига на "Герена" - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски е близо до това да привлече опитния хърватски нападател Марко Дуганджич, който до неотдавна делеше съблекалня с Джеси Лингард във ФК Сеул, съобщава Dsport. Ако медицинските тестове преминат успешно, 31-годишният таран ще облече екипа на столичния гранд и ще подсили атаката на "сините" в решаващата фаза на сезона.

Очаква се Дуганджич да бъде сред зрителите на стадион "Георги Аспарухов" по време на сблъсъка между Левски и Локомотив Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига.

След престоя си в Южна Корея, хърватинът е свободен агент. Той е добре познат на футболната общественост с богатата си визитка. Родом от школата на Осиек, Дуганджич е носил екипите на Тернана, Матера, Ботошани, Сочи, Рапид Букурещ и Ал Таи, като навсякъде е впечатлявал с физика и голов нюх. Със своите 190 сантиметра, Марко не само доминира във въздуха, но и умело се включва по двете крила, което го прави изключително ценен за всяка офанзивна схема.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


