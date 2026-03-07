Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море с категоричен успех над Септември в София – първа победа за 2026 година

Черно море с категоричен успех над Септември в София – първа победа за 2026 година

7 Март, 2026 17:05 423 1

  • черно море-
  • септември-
  • първа лига-
  • футбол-
  • национален стадион васил левски-
  • победа-
  • класиране-
  • 2026 година-
  • спортни новини

Варненският тим заема пето място в класирането

Черно море с категоричен успех над Септември в София – първа победа за 2026 година - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море постигна убедителна победа с 3:0, като гост на Септември София в рамките на 25-ия кръг от Първа лига. Варненският тим демонстрира отлична форма и си осигури първите три точки за новата 2026 година като гост в столицата.

В 18-ата минута „моряците“ дадоха заявка за успех, когато Селсо Сидни откри резултата след прецизно подаване от Цветомир Панов.

След почивката Черно море продължи да доминира на терена – капитанът Васил Панайотов удвои аванса на отбора в 48-ата минута, а малко по-късно, в 66-ата, Хорхе Падия оформи класическото 3:0.

Черно море заема петото място във временното класиране с актив от 40 точки, докато Септември остава на 14-а позиция с 21 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    0 0 Отговор
    Счупиха каръка.

    17:14 07.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове