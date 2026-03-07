Черно море с категоричен успех над Септември в София – първа победа за 2026 година

Черно море постигна убедителна победа с 3:0, като гост на Септември София в рамките на 25-ия кръг от Първа лига. Варненският тим демонстрира отлична форма и си осигури първите три точки за новата 2026 година като гост в столицата.

В 18-ата минута „моряците“ дадоха заявка за успех, когато Селсо Сидни откри резултата след прецизно подаване от Цветомир Панов.

След почивката Черно море продължи да доминира на терена – капитанът Васил Панайотов удвои аванса на отбора в 48-ата минута, а малко по-късно, в 66-ата, Хорхе Падия оформи класическото 3:0.

Черно море заема петото място във временното класиране с актив от 40 точки, докато Септември остава на 14-а позиция с 21 точки.