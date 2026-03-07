Божидар Краев продължава головата си серия в Австралия

Българският национал Божидар Краев отново се разписа в австралийската А-Лига, демонстрирайки отлична форма, въпреки че неговият Уестърн Сидни Уондърърс отстъпи с 1:2 при гостуването си на Нюкасъл Джетс в среща от 20-ия кръг на шампионата.

В 20-ата минута на двубоя юношата на Левски откри резултата и даде преднина на своя тим, като за пореден път доказа класата си на терена. Краев започна като титуляр и остана на игрището до 79-ата минута, когато бе заменен от Хамонд. Това е втори пореден мач, в който българският нападател намира пътя към мрежата – в предишния кръг той също се разписа, а Уестърн Сидни Уондърърс тогава разгроми Макартър с 4:0.

Въпреки индивидуалните успехи на Краев, отборът му продължава да изпитва трудности и се намира на последното място в класирането с едва 20 точки.