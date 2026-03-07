Новини
Божидар Краев продължава головата си серия в Австралия

7 Март, 2026 16:10 549 3

  • божидар краев -
  • а-лига-
  • уестърн сидни уондърърс-
  • нюкасъл джетс

Националът се разписа срещу Нюкасъл Джетс

Божидар Краев продължава головата си серия в Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Божидар Краев отново се разписа в австралийската А-Лига, демонстрирайки отлична форма, въпреки че неговият Уестърн Сидни Уондърърс отстъпи с 1:2 при гостуването си на Нюкасъл Джетс в среща от 20-ия кръг на шампионата.

В 20-ата минута на двубоя юношата на Левски откри резултата и даде преднина на своя тим, като за пореден път доказа класата си на терена. Краев започна като титуляр и остана на игрището до 79-ата минута, когато бе заменен от Хамонд. Това е втори пореден мач, в който българският нападател намира пътя към мрежата – в предишния кръг той също се разписа, а Уестърн Сидни Уондърърс тогава разгроми Макартър с 4:0.

Въпреки индивидуалните успехи на Краев, отборът му продължава да изпитва трудности и се намира на последното място в класирането с едва 20 точки.


  • 1 Хахаха

    2 0 Отговор
    звИздата на Уефски на последно място в Австралия. гордея се,гордея се 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    16:17 07.03.2026

  • 2 Тоя куц кон,

    0 0 Отговор
    Кой го интересува?

    16:44 07.03.2026

  • 3 Славист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Да де,ама сигурно е взел вече "Резидънс"и няма и да избяга от Рая....

    17:35 07.03.2026

