Манчестър Юнайтед обяви поскъпване на сезонните билети и разширяване на ВИП зоните на "Олд Трафорд"

Манчестър Юнайтед ще увеличи цените на сезонните си билети с 5% от сезон 2026/27. Това решение, официално потвърдено от ръководството на "червените дяволи", е част от стратегията за модернизация на стадиона "Олд Трафорд" и създаване на повече ВИП места за феновете.

Клубът подчертава, че допълнителните приходи ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата и създаване на още по-комфортна атмосфера за привържениците. "Нашата цел е да осигурим най-високо качество на преживяването за всички, които подкрепят Манчестър Юнайтед, като същевременно спазваме финансовите изисквания и се адаптираме към икономическите предизвикателства, включително растящата инфлация", гласи официалното изявление на клуба.

Поскъпването ще се отрази с малко над две британски лири на билет за отделен мач, което предизвика бурни реакции сред част от феновете. Мнозина изразиха опасения, че новите ВИП сектори ще доведат до намаляване на местата за обикновените привърженици, особено в легендарната трибуна "Сър Боби Чарлтън".

Тръстът на привържениците на Манчестър Юнайтед не скри разочарованието си от решението на ръководството. Те алармираха, че около 600 верни фенове могат да загубят местата си заради разширяването на ВИП зоните, което според тях е стъпка назад в отношенията между клуба и неговата вярна публика.

Докато клубът се стреми да се върне на върха на английския и европейския футбол, балансът между комерсиалните интереси и лоялността към феновете остава деликатен въпрос. Предстои да видим дали инвестициите в "Олд Трафорд" ще донесат желаните успехи на терена и удовлетворение сред хилядите привърженици по трибуните.