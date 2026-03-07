Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хардлайнери в Техеран бесни на президента за извинението към съседите. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода

Хардлайнери в Техеран бесни на президента за извинението към съседите. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода

7 Март, 2026 18:39, обновена 7 Март, 2026 18:52 952 26

Саудитска Арабия и Пакистан обсъждат съвместна отбрана след атаките на Иран

Хардлайнери в Техеран бесни на президента за извинението към съседите. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода - 1
Масуд Пезешкиан, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предизвика остра реакция на твърдолинейните сили в своята страна с днешното си извинение към съседните държави за иранските атаки през последните дни, предаде ДПА.

Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си.

Консервативният депутат Джалал Рашиди Кучи написа в „Екс“: „С цялото ми уважение, г-н президент, извинение се прави, когато е допусната грешка... Но ние не сме допуснали грешка“. Депутатът обвини президента, че липсва авторитет в посланието му, което според него е слабо по отношение на текста, израза и езика на тялото.

Пезешкиан се извини в предварително записано видео послание, излъчено от държавните ирански медии, за атаките на Иран срещу съседните страни, след като преди седмица започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Мохамад Манан Раиси, депутат, който е смятан за хардлайнер, написа също така в „Екс“: „Вашето странно извинение към съседните държави предизвика широко съжаление... Атаките на нашите въоръжени сили не дават повод за такова унизително извинение от ваша страна“. Раиси призова Пезешкиан „незабавно да се извини на народа за това унизително отношение“.

Иранският новинарски сайт "Раджа Нюз", който също се смята за ислямистки, написа: „Последната реч по телевизията на президента показва, че кръгът от съветници на правителството все още следва „дипломация на молене”. Речта, която трябваше да бъде символ на национална съпротива, за съжаление се превърна в излъчване на сигнали за слабост, написа сайтът, като призова: „Просто му вземете микрофона”.

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че са атакували съоръжение за обезсоляване на вода на остров в Персийския залив, посочвайки, че това е прецедент, предаде Франс прес.

„САЩ извършиха грубо и отчаяно престъпление, като нападнаха този обект на остров Кешм“ в Залива, написа Арагчи в „Екс“ и добави, че „водоснабдяването на 30 населени места е било нарушено“.

„Атакуването на иранската инфраструктура е опасна стъпка със сериозни последици. САЩ извършиха този прецедент, не Иран“, отбеляза той.

Саудитският министър на отбраната и пакистански военни представители се срещнаха днес, за да обсъдят как най-добре да приложат съвместния отбранителен пакт между двете страни в светлината на ракетните атаки на Иран срещу съседните му държави, предаде ДПА.

По време на разговорите с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Саид Асим Мунир двете страни разгледаха възможни мерки за спиране на ударите срещу Саудитска Арабия, написа саудитският министър на отбраната Халид бин Салман Ал Сауд в "Екс". Не бяха съобщени повече подробности.

От 2025 г. насам между двете държави е в сила пакт за отбрана. Съгласно тази пакт всяко нападение срещу една от двете страни се смята за нападение и срещу двете, което на теория позволява на Саудитска Арабия да получи защита и чрез ядрените оръжия на Пакистан, отбелязва ДПА.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.8 от 4 гласа.
  • 1 Факти

    5 15 Отговор
    Великият Иран защо не удари Вашингтон, а удря братята си мюсюлмани?

    18:55 07.03.2026

  • 2 ха ха ха ха

    3 6 Отговор
    ой милите... вече отнехте опорните точки на сите чалмофили.

    18:56 07.03.2026

  • 3 явно прецедента им

    3 7 Отговор
    иска да спаси кожата. вижда на къде отиват нещата.
    Ребята. Давайте жим дружна :))))

    18:57 07.03.2026

  • 4 Хахаха хахаха

    13 1 Отговор
    Пакистан е на страната на Иран това е сороска пропаганда което четете.

    Коментиран от #11

    18:57 07.03.2026

  • 5 А ние сме бесни на

    5 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #6

    18:57 07.03.2026

  • 6 едно си боклука знае

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "А ние сме бесни на":

    едно си бае

    Коментиран от #9

    18:58 07.03.2026

  • 7 Пич

    10 1 Отговор
    Тоест, САЩ са извършили терористичен акт с цел, мирното население да умре от жажда !!!

    Коментиран от #15, #21

    18:58 07.03.2026

  • 8 Всеки ден гледаме

    3 3 Отговор
    Един бесен наркоман бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:58 07.03.2026

  • 9 Теб те възбужда

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "едно си боклука знае":

    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:59 07.03.2026

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:59 07.03.2026

  • 11 ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха хахаха":

    ха ха ха ха ха ха... намери ги първо на картата. после почети малко относно кой за кого е

    18:59 07.03.2026

  • 12 Направо е смешен

    2 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:00 07.03.2026

  • 13 айранците

    0 1 Отговор
    ще пият топла фапта

    19:00 07.03.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Абе , чудя им се на тия в Иран. Толкова години и една атомна бомба още не можаха да направят. Нещо , което бе създадено преди 70 години, при такава допотопна техника и наука в тази област, тоя не могат сега да го сътворят. Ако нямат учени , да предложат добра заплата на специалисти от Русия или Северна Корея и сега никой нямаше да смее да ги бомби. Тази малка изкуствена държава Израел щеше да изчезне от картата на света и в Близкия Изток щеше да настъпи мир. Откак се помня все кютек там , заради Израел.

    Коментиран от #16, #17

    19:00 07.03.2026

  • 15 Мунчо

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #25

    19:02 07.03.2026

  • 16 Град Козлодуй.

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ!

    19:03 07.03.2026

  • 17 е ми

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    те 6 пъти я нападат Израел. 6 пъти ядат бой от нея. 3 от тях дори беше сама без САЩ, срещу всички чалмари там.
    Как па не се научиха да не настъпват мотиката тия чалми.

    Коментиран от #23, #24, #26

    19:03 07.03.2026

  • 18 В какво се състои това "извинение?

    2 0 Отговор
    Или президентът на Иран Масуд Пезешкиан просто обясни, че Иран не атакува държавите в Персийския залив, а само и единствено американските военни бази, съоръжения, активи и персонал?

    Що за анти-арабска манипулация!?

    Държавите от Персийския залив са отчаяни от безсилието на САЩ да ги защити и разбират, че американските военни бази и съоръжения не са чадър срещу иранските ракети, а ги привличат така както гръмоотводът привлича мълниите по време на буря.

    Хардлайнерите в Иран си гледат от тяхната ниска кула.

    19:04 07.03.2026

  • 19 Ванга

    1 2 Отговор
    Ще има война на християните с/у мюсулманите. Всички целуващи Корана ще бъдат заличени. Дори тези които се представят за християни.

    Коментиран от #22

    19:05 07.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И АЗ СЪМ СЪРДИТ НА ПУТИН ЗАРАДИ ВАТЕНКАБЕРГИТЕ
    ......
    КГБЕШНИЦИТЕ СА ПО ТАЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ - НИКОГА НЕ СА БИЛИ ВОЕНОНАЧАЛНИЦИ :)

    19:05 07.03.2026

  • 21 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    ти на "една баба каза" ли вярваш. Стига да има члама или да целува кОрана. Аре да провериш преди да вЕрваш. Те и самолетоносач потопиха по негови думи.

    19:06 07.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ванга":

    БИБЛИЯТА И КОРАНА
    ИСУС СИНА НА МАРИЯ ( ИСА ИБН МАРИАМ)
    АНГЕЛИТЕ ЩЕ ГО СПУСНАТ НА ЗЕМЯТА
    ПО МИНАРЕТО В ДЖАМИЯТА НА УМАЯДИТЕ В ДАМАСК СИРИЯ
    ......
    И МАХДИ - ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ НАСЛЕДНИК НА МОХАМЕД ЩЕ МУ СЕ ЗАКЪЛНЕ ВЪВ ВЯРНОСТ
    .....
    И ИСУС ЩЕ ВОДИ СИЛИТЕ ГОСПИДНИ ПРИ АРМАГЕДОН
    ......
    ТВА Е ПО- ЯКО

    19:08 07.03.2026

  • 23 Ееей интелектуален инвалид

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "е ми":

    Иран не е нападал Израел! Не бъркай арабско-израелските войни с персите! Те не са араби умньо, индоарийци са!

    19:09 07.03.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "е ми":

    Абе , зад Израел е САЩ, бе. Ако са сами ще гризнат дръвцето набързо. Израел е дна плюнка, с никаква икономика. Само взема пари от финансовата система на Ротшилд , Рокфелер, Морган и т.н. САЩ им дават най-новото оръжие, дадоха им атомна бомба и им дават разузнавателна информация. Видя се, че на земята израелската армия е гола вода. Хизбула ги разцепи 2006 г, с Хамас се бориха една година и накрая клекнаха. Само знаят да бомбят и да купуват предатели. Надменни са, мързеливи са , страхливи са , подли са , долни са, грозни са.

    19:12 07.03.2026

  • 25 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мунчо":

    Едва ли можеше да кажеш нещо по глупаво!!! Иран не е започнал никаква война !!! Израел и САЩ започнаха война, която не ще спечелят !!!

    19:14 07.03.2026

  • 26 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "е ми":

    Ами да ти отговоря...... Научи къде и кои носят чалми.... По прочети в Иран колко евреи живеят и колко синагоги има в Техеран, па тогава написаното от теб може да хване дикиш.... А може и да се научиш да правиш разлика между араби и иранци (персийци)....

    19:14 07.03.2026

