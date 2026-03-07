Хардлайнери в Техеран бесни на президента за извинението към съседите. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предизвика остра реакция на твърдолинейните сили в своята страна с днешното си извинение към съседните държави за иранските атаки през последните дни, предаде ДПА.



Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си.



Консервативният депутат Джалал Рашиди Кучи написа в „Екс“: „С цялото ми уважение, г-н президент, извинение се прави, когато е допусната грешка... Но ние не сме допуснали грешка“. Депутатът обвини президента, че липсва авторитет в посланието му, което според него е слабо по отношение на текста, израза и езика на тялото.



Пезешкиан се извини в предварително записано видео послание, излъчено от държавните ирански медии, за атаките на Иран срещу съседните страни, след като преди седмица започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран.



Мохамад Манан Раиси, депутат, който е смятан за хардлайнер, написа също така в „Екс“: „Вашето странно извинение към съседните държави предизвика широко съжаление... Атаките на нашите въоръжени сили не дават повод за такова унизително извинение от ваша страна“. Раиси призова Пезешкиан „незабавно да се извини на народа за това унизително отношение“.



Иранският новинарски сайт "Раджа Нюз", който също се смята за ислямистки, написа: „Последната реч по телевизията на президента показва, че кръгът от съветници на правителството все още следва „дипломация на молене”. Речта, която трябваше да бъде символ на национална съпротива, за съжаление се превърна в излъчване на сигнали за слабост, написа сайтът, като призова: „Просто му вземете микрофона”.

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че са атакували съоръжение за обезсоляване на вода на остров в Персийския залив, посочвайки, че това е прецедент, предаде Франс прес.

„САЩ извършиха грубо и отчаяно престъпление, като нападнаха този обект на остров Кешм“ в Залива, написа Арагчи в „Екс“ и добави, че „водоснабдяването на 30 населени места е било нарушено“.

„Атакуването на иранската инфраструктура е опасна стъпка със сериозни последици. САЩ извършиха този прецедент, не Иран“, отбеляза той.

Саудитският министър на отбраната и пакистански военни представители се срещнаха днес, за да обсъдят как най-добре да приложат съвместния отбранителен пакт между двете страни в светлината на ракетните атаки на Иран срещу съседните му държави, предаде ДПА.



По време на разговорите с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Саид Асим Мунир двете страни разгледаха възможни мерки за спиране на ударите срещу Саудитска Арабия, написа саудитският министър на отбраната Халид бин Салман Ал Сауд в "Екс". Не бяха съобщени повече подробности.



От 2025 г. насам между двете държави е в сила пакт за отбрана. Съгласно тази пакт всяко нападение срещу една от двете страни се смята за нападение и срещу двете, което на теория позволява на Саудитска Арабия да получи защита и чрез ядрените оръжия на Пакистан, отбелязва ДПА.