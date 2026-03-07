Хардлайнери в Техеран бесни на президента за извинението към съседите. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предизвика остра реакция на твърдолинейните сили в своята страна с днешното си извинение към съседните държави за иранските атаки през последните дни, предаде ДПА.
Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си.
Консервативният депутат Джалал Рашиди Кучи написа в „Екс“: „С цялото ми уважение, г-н президент, извинение се прави, когато е допусната грешка... Но ние не сме допуснали грешка“. Депутатът обвини президента, че липсва авторитет в посланието му, което според него е слабо по отношение на текста, израза и езика на тялото.
Пезешкиан се извини в предварително записано видео послание, излъчено от държавните ирански медии, за атаките на Иран срещу съседните страни, след като преди седмица започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран.
Мохамад Манан Раиси, депутат, който е смятан за хардлайнер, написа също така в „Екс“: „Вашето странно извинение към съседните държави предизвика широко съжаление... Атаките на нашите въоръжени сили не дават повод за такова унизително извинение от ваша страна“. Раиси призова Пезешкиан „незабавно да се извини на народа за това унизително отношение“.
Иранският новинарски сайт "Раджа Нюз", който също се смята за ислямистки, написа: „Последната реч по телевизията на президента показва, че кръгът от съветници на правителството все още следва „дипломация на молене”. Речта, която трябваше да бъде символ на национална съпротива, за съжаление се превърна в излъчване на сигнали за слабост, написа сайтът, като призова: „Просто му вземете микрофона”.
Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че са атакували съоръжение за обезсоляване на вода на остров в Персийския залив, посочвайки, че това е прецедент, предаде Франс прес.
„САЩ извършиха грубо и отчаяно престъпление, като нападнаха този обект на остров Кешм“ в Залива, написа Арагчи в „Екс“ и добави, че „водоснабдяването на 30 населени места е било нарушено“.
„Атакуването на иранската инфраструктура е опасна стъпка със сериозни последици. САЩ извършиха този прецедент, не Иран“, отбеляза той.
Саудитският министър на отбраната и пакистански военни представители се срещнаха днес, за да обсъдят как най-добре да приложат съвместния отбранителен пакт между двете страни в светлината на ракетните атаки на Иран срещу съседните му държави, предаде ДПА.
По време на разговорите с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Саид Асим Мунир двете страни разгледаха възможни мерки за спиране на ударите срещу Саудитска Арабия, написа саудитският министър на отбраната Халид бин Салман Ал Сауд в "Екс". Не бяха съобщени повече подробности.
От 2025 г. насам между двете държави е в сила пакт за отбрана. Съгласно тази пакт всяко нападение срещу една от двете страни се смята за нападение и срещу двете, което на теория позволява на Саудитска Арабия да получи защита и чрез ядрените оръжия на Пакистан, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
18:55 07.03.2026
2 ха ха ха ха
18:56 07.03.2026
3 явно прецедента им
Ребята. Давайте жим дружна :))))
18:57 07.03.2026
4 Хахаха хахаха
Коментиран от #11
18:57 07.03.2026
5 А ние сме бесни на
Коментиран от #6
18:57 07.03.2026
6 едно си боклука знае
До коментар #5 от "А ние сме бесни на":едно си бае
Коментиран от #9
18:58 07.03.2026
7 Пич
Коментиран от #15, #21
18:58 07.03.2026
8 Всеки ден гледаме
18:58 07.03.2026
9 Теб те възбужда
До коментар #6 от "едно си боклука знае":Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
18:59 07.03.2026
10 Бащата на някаква Саяна
18:59 07.03.2026
11 ха ха ха ха
До коментар #4 от "Хахаха хахаха":ха ха ха ха ха ха... намери ги първо на картата. после почети малко относно кой за кого е
18:59 07.03.2026
12 Направо е смешен
19:00 07.03.2026
13 айранците
19:00 07.03.2026
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16, #17
19:00 07.03.2026
15 Мунчо
До коментар #7 от "Пич":Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.
Коментиран от #25
19:02 07.03.2026
16 Град Козлодуй.
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ!
19:03 07.03.2026
17 е ми
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":те 6 пъти я нападат Израел. 6 пъти ядат бой от нея. 3 от тях дори беше сама без САЩ, срещу всички чалмари там.
Как па не се научиха да не настъпват мотиката тия чалми.
Коментиран от #23, #24, #26
19:03 07.03.2026
18 В какво се състои това "извинение?
Що за анти-арабска манипулация!?
Държавите от Персийския залив са отчаяни от безсилието на САЩ да ги защити и разбират, че американските военни бази и съоръжения не са чадър срещу иранските ракети, а ги привличат така както гръмоотводът привлича мълниите по време на буря.
Хардлайнерите в Иран си гледат от тяхната ниска кула.
19:04 07.03.2026
19 Ванга
Коментиран от #22
19:05 07.03.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КГБЕШНИЦИТЕ СА ПО ТАЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ - НИКОГА НЕ СА БИЛИ ВОЕНОНАЧАЛНИЦИ :)
19:05 07.03.2026
21 аха
До коментар #7 от "Пич":ти на "една баба каза" ли вярваш. Стига да има члама или да целува кОрана. Аре да провериш преди да вЕрваш. Те и самолетоносач потопиха по негови думи.
19:06 07.03.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #19 от "Ванга":БИБЛИЯТА И КОРАНА
ИСУС СИНА НА МАРИЯ ( ИСА ИБН МАРИАМ)
АНГЕЛИТЕ ЩЕ ГО СПУСНАТ НА ЗЕМЯТА
ПО МИНАРЕТО В ДЖАМИЯТА НА УМАЯДИТЕ В ДАМАСК СИРИЯ
......
И МАХДИ - ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ НАСЛЕДНИК НА МОХАМЕД ЩЕ МУ СЕ ЗАКЪЛНЕ ВЪВ ВЯРНОСТ
.....
И ИСУС ЩЕ ВОДИ СИЛИТЕ ГОСПИДНИ ПРИ АРМАГЕДОН
......
ТВА Е ПО- ЯКО
19:08 07.03.2026
23 Ееей интелектуален инвалид
До коментар #17 от "е ми":Иран не е нападал Израел! Не бъркай арабско-израелските войни с персите! Те не са араби умньо, индоарийци са!
19:09 07.03.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "е ми":Абе , зад Израел е САЩ, бе. Ако са сами ще гризнат дръвцето набързо. Израел е дна плюнка, с никаква икономика. Само взема пари от финансовата система на Ротшилд , Рокфелер, Морган и т.н. САЩ им дават най-новото оръжие, дадоха им атомна бомба и им дават разузнавателна информация. Видя се, че на земята израелската армия е гола вода. Хизбула ги разцепи 2006 г, с Хамас се бориха една година и накрая клекнаха. Само знаят да бомбят и да купуват предатели. Надменни са, мързеливи са , страхливи са , подли са , долни са, грозни са.
19:12 07.03.2026
25 Пич
До коментар #15 от "Мунчо":Едва ли можеше да кажеш нещо по глупаво!!! Иран не е започнал никаква война !!! Израел и САЩ започнаха война, която не ще спечелят !!!
19:14 07.03.2026
26 Европеец
До коментар #17 от "е ми":Ами да ти отговоря...... Научи къде и кои носят чалми.... По прочети в Иран колко евреи живеят и колко синагоги има в Техеран, па тогава написаното от теб може да хване дикиш.... А може и да се научиш да правиш разлика между араби и иранци (персийци)....
19:14 07.03.2026