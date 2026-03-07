Разкриха колко е годишното възнаграждение на Лионел Меси в Интер Маями

Аржентинската футболна звезда Лионел Меси, който от лятото на 2023 година носи екипа на Интер Маями, получава годишно възнаграждение в размер между 70 и 80 милиона долара. Това сензационно разкритие направи собственикът на американския клуб Хорхе Мас в интервю за Bloomberg.

„Футболът на най-високо ниво изисква сериозни инвестиции. Затова се нуждая от спонсори от световна величина – звездите като Меси струват скъпо, но той оправдава всяка вложена стотинка“, сподели Мас, без да разкрива детайли около структурата на договора или допълнителните бонуси на мегазвездата.

Меси, който преди да акостира в Маями, блестеше с екипите на Барселона и Пари Сен Жермен, вече донесе четири трофея на новия си клуб. 38-годишният нападател е осемкратен носител на престижната „Златна топка“ и продължава да впечатлява феновете по целия свят със своята магия на терена.

Сумата, която Мас плаща на Меси, затвърждава статута на аржентинеца като един от най-скъпоплатените спортисти в историята на футбола.