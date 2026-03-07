Новини
Спорт »
Световен футбол »
Разкриха колко е годишното възнаграждение на Лионел Меси в Интер Маями

Разкриха колко е годишното възнаграждение на Лионел Меси в Интер Маями

7 Март, 2026 16:39 1 189 1

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • заплата-
  • хорхе мас-
  • млс-
  • футбол-
  • златна топка-
  • барселона-
  • псж-
  • спортни новини

Сумата беше обявена от собственика на американския клуб Хорхе Мас

Разкриха колко е годишното възнаграждение на Лионел Меси в Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинската футболна звезда Лионел Меси, който от лятото на 2023 година носи екипа на Интер Маями, получава годишно възнаграждение в размер между 70 и 80 милиона долара. Това сензационно разкритие направи собственикът на американския клуб Хорхе Мас в интервю за Bloomberg.

„Футболът на най-високо ниво изисква сериозни инвестиции. Затова се нуждая от спонсори от световна величина – звездите като Меси струват скъпо, но той оправдава всяка вложена стотинка“, сподели Мас, без да разкрива детайли около структурата на договора или допълнителните бонуси на мегазвездата.

Меси, който преди да акостира в Маями, блестеше с екипите на Барселона и Пари Сен Жермен, вече донесе четири трофея на новия си клуб. 38-годишният нападател е осемкратен носител на престижната „Златна топка“ и продължава да впечатлява феновете по целия свят със своята магия на терена.

Сумата, която Мас плаща на Меси, затвърждава статута на аржентинеца като един от най-скъпоплатените спортисти в историята на футбола.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    2 1 Отговор
    Най добрия за всички времена. Въпреки ,че аз винаги съм казвал ,че НАЙ няма. Но за сега е МЕСИ.

    17:14 07.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове