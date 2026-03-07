Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гьозтепе на Станимир Стоилов претърпя поражение от Истанбул Башакшехир

7 Март, 2026 18:04 562 3

Двата тима вече имат равни точки

Гьозтепе на Станимир Стоилов претърпя поражение от Истанбул Башакшехир - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Горчивата серия на Гьозтепе под ръководството на Станимир Стоилов продължава, след като отборът инкасира ново разочарование в турската Суперлига. Тимът от Измир отстъпи с 1:2 при визитата си на Истанбул Башакшехир в двубой от 25-ия кръг.

Срещата започна динамично, а домакините от Истанбул откриха резултата още в 13-ата минута чрез Йомер Шахинер, който се възползва от неразбирателство в защитата на гостите.

Въпреки ранния шок, Гьозтепе успя да се върне в мача – Алексис Антунеш възстанови равенството шест минути преди почивката, вдъхвайки надежда на своите съотборници.

Втората част обаче донесе нови главоболия за Стоилов и компания. Резервата Иван Бърнич се превърна в герой за Башакшехир, след като реализира победното попадение в 69-ата минута, с което наклони везните в полза на домакините.

С този успех Истанбул Башакшехир изпревари Гьозтепе в класирането благодарение на по-добрата си голова разлика. И двата тима разполагат с по 42 точки, заемайки съответно петото и шестото място в подреждането на Суперлигата.

Следващото изпитание за Гьозтепе и Стоилов ще бъде домакинство срещу коравия Аланияспор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въгларово

    1 2 Отговор
    Отдавна казах,че неговите отбори тръгват добре и след това боксуват. От повече от месец нямат победа. Да видим финиша.

    18:26 07.03.2026

  • 2 МъдиСа поля

    1 0 Отговор
    НиЙ смИ най-добритИ

    18:26 07.03.2026

  • 3 Големия треньор

    1 1 Отговор
    До тук беше.Следваща спирка-Монголия

    18:49 07.03.2026

