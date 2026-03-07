Гьозтепе на Станимир Стоилов претърпя поражение от Истанбул Башакшехир

Горчивата серия на Гьозтепе под ръководството на Станимир Стоилов продължава, след като отборът инкасира ново разочарование в турската Суперлига. Тимът от Измир отстъпи с 1:2 при визитата си на Истанбул Башакшехир в двубой от 25-ия кръг.

Срещата започна динамично, а домакините от Истанбул откриха резултата още в 13-ата минута чрез Йомер Шахинер, който се възползва от неразбирателство в защитата на гостите.

Въпреки ранния шок, Гьозтепе успя да се върне в мача – Алексис Антунеш възстанови равенството шест минути преди почивката, вдъхвайки надежда на своите съотборници.

Втората част обаче донесе нови главоболия за Стоилов и компания. Резервата Иван Бърнич се превърна в герой за Башакшехир, след като реализира победното попадение в 69-ата минута, с което наклони везните в полза на домакините.

С този успех Истанбул Башакшехир изпревари Гьозтепе в класирането благодарение на по-добрата си голова разлика. И двата тима разполагат с по 42 точки, заемайки съответно петото и шестото място в подреждането на Суперлигата.

Следващото изпитание за Гьозтепе и Стоилов ще бъде домакинство срещу коравия Аланияспор.