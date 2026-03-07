Арсенал с нелека победа над Мансфилд за Купата на Англия

Арсенал си осигури място сред най-добрите осем в турнира за Купата на Англия, след като се наложи с минималното 2:1, като гост, над борбения тим на Мансфилд Таун.

Домакините, които се намират в долната част на класирането на Лига 1, демонстрираха характер и не се дадоха лесно на именития си съперник. Въпреки че Арсенал пое инициативата още от първия съдийски сигнал, първите опасни положения бяха именно пред тяхната врата. Мансфилд показа зъби и създаде напрежение в отбраната на гостите.

В 41-ата минута Нони Мадуеке откри резултата за лондончани след бърза комбинация с Габриел Мартинели, който асистира за попадението.

Радостта на Арсенал обаче не трая дълго – само пет минути след началото на второто полувреме Уили Евънс се възползва от неразбирателство в защитата на гостите и възстанови равенството.

След изравнителния гол, „жълто-сините“ от Мансфилд се хвърлиха в атака и дори имаха претенции за дузпа, които обаче не бяха уважени от главния съдия.

Арсенал постепенно си върна контрола върху мача и в 66-ата минута резервата Еберечи Езе, след отличен пробив и пас на Кристиан Норгорд, изпрати топката неспасяемо в горния ляв ъгъл на вратата – 2:1 за гостите.

С този успех Арсенал продължава похода си към трофея в най-стария футболен турнир в света, докато Мансфилд Таун напуска надпреварата, но с гордост от представянето си срещу един от колосите на английския футбол.