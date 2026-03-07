Най-малко 23 жертви при наводнения в Кения ВИДЕО

Най-малко 23 души загинаха, прекъснати бяха полети и военни части бяха мобилизирани, след като улиците в столицата на Кения - Найроби, бяха наводнени в резултат на падналите през изминалата нощ проливни дъждове.

Някои от хората са се удавили, а други са загинали вследствие на токови удари, съобщиха от местната полиция като предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи в хода на спасителните операции.

Полицейският началник Джордж Седа подчерта също така, че над 100 превозни средства са повредени. Проливните дъждове започнаха вчера и продължиха през цялата нощ, като оставиха под вода много автомобили. В някои райони шофьорите бяха принудени да преминават през достигащи до кръста води, за да стигнат до по-високи места.

Военните бяха мобилизирани, за да подпомогнат спасителните служби, а местният тол оператор отмени таксите за ползване на някои пътни отсечки.

Авиокомпанията "Кения Еъруейс" съобщи, че полетите към и от Найроби са били временно преустановени, а някои са били пренасочени към крайбрежния град Момбаса, като прекъсвания се очакват и през следващите часове.