Най-малко 23 жертви при наводнения в Кения ВИДЕО

7 Март, 2026 20:18, обновена 7 Март, 2026 19:24

Прекъснати полети, мобилизация на военни и улици под вода в столицата Найроби

Най-малко 23 жертви при наводнения в Кения ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Най-малко 23 души загинаха, прекъснати бяха полети и военни части бяха мобилизирани, след като улиците в столицата на Кения - Найроби, бяха наводнени в резултат на падналите през изминалата нощ проливни дъждове.

Някои от хората са се удавили, а други са загинали вследствие на токови удари, съобщиха от местната полиция като предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи в хода на спасителните операции.

Полицейският началник Джордж Седа подчерта също така, че над 100 превозни средства са повредени. Проливните дъждове започнаха вчера и продължиха през цялата нощ, като оставиха под вода много автомобили. В някои райони шофьорите бяха принудени да преминават през достигащи до кръста води, за да стигнат до по-високи места.

Военните бяха мобилизирани, за да подпомогнат спасителните служби, а местният тол оператор отмени таксите за ползване на някои пътни отсечки.

Авиокомпанията "Кения Еъруейс" съобщи, че полетите към и от Найроби са били временно преустановени, а някои са били пренасочени към крайбрежния град Момбаса, като прекъсвания се очакват и през следващите часове.


Кения
  • 1 Али

    1 0 Отговор
    Балсъмгиусиганите.

    19:32 07.03.2026