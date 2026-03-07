Българските сноубордисти не можаха да преодолеят четвъртфиналите в Шпиндлерув Млин

Днес в чешки курорт Шпиндлерув Млин се проведе поредния кръг от Световната купа по алпийски сноуборд,

Тервел Замфиров – бронзовият герой с драматичен четвъртфинал** Олимпийският медалист Тервел Замфиров, който донесе бронз за България от Игрите в Милано-Кортина, се изправи срещу най-добрите в паралелния слалом. След напрегната осминафинална битка, в която първоначално отстъпи на фаворита Даниеле Багоца, Замфиров получи неочакван шанс заради дисквалификация на италианеца. В четвъртфиналите обаче българинът се сблъска с лидера в генералното класиране Маурицио Бормолини и, въпреки борбата до последния метър, финишира с изоставане от 0.72 секунди.

Радослав Янков и Александър Кръшняк – достойно представяне и ценен опит** Другият български ас – Радослав Янков, също показа стабилна форма, като достигна до осминафиналите, където бе спрян от опитния австриец Андреас Промегер с минимална разлика от 0.27 секунди. Янков завърши квалификациите на 12-о място, докато Замфиров бе 16-и. Александър Кръшняк, третият ни представител, не успя да преодолее квалификационната фаза, след като не завърши второто си спускане и остана 31-ви.

Женското състезание премина без българско участие, тъй като 16-годишната Малена Замфирова получи сериозна травма по време на тренировка по-рано през седмицата. Вълнуващ момент на солидарност обаче беляза старта – част от състезателките излязоха на пистата с ленти на лицата си, отдавайки почит и подкрепа към младата българка. Този жест доказа, че спортът е не само съревнование, но и общност, в която съпричастността е на първо място.

В женската надпревара японката Цубаки Мики триумфира, оставяйки зад себе си чехкинята Зузана Мадерова. С този успех Мики затвърди лидерската си позиция в генералното класиране с внушителните 909 точки. При мъжете Маурицио Бормолини продължава да води с 820 точки, като оглавява и дисциплината паралелен слалом с 232 точки.

В общото подреждане Радослав Янков е най-напред от българите – 11-о място с 332 точки, следван от Тервел Замфиров на 13-а позиция с 316 точки. В класирането за паралелен слалом Александър Кръшняк е шести със 106 точки, Замфиров – 11-и със 70, а Янков – 19-и с 45 точки.

Сезонът в Световната купа по алпийски сноуборд навлиза в решителната си фаза, като до финала остават още два старта.