Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Българските сноубордисти не можаха да преодолеят четвъртфиналите в Шпиндлерув Млин

Българските сноубордисти не можаха да преодолеят четвъртфиналите в Шпиндлерув Млин

7 Март, 2026 17:37 505 2

  • български сноубордисти-
  • световна купа по алпийски сноуборд-
  • шпиндлерув млин-
  • тервел замфиров-
  • радослав янков-
  • александър кръшняк-
  • малена замфирова-
  • паралелен слалом-
  • зимни спортове-
  • класиране-
  • спортни новини

Трогателна подкрепа за младата Малена Замфирова

Българските сноубордисти не можаха да преодолеят четвъртфиналите в Шпиндлерув Млин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес в чешки курорт Шпиндлерув Млин се проведе поредния кръг от Световната купа по алпийски сноуборд,

Тервел Замфиров – бронзовият герой с драматичен четвъртфинал** Олимпийският медалист Тервел Замфиров, който донесе бронз за България от Игрите в Милано-Кортина, се изправи срещу най-добрите в паралелния слалом. След напрегната осминафинална битка, в която първоначално отстъпи на фаворита Даниеле Багоца, Замфиров получи неочакван шанс заради дисквалификация на италианеца. В четвъртфиналите обаче българинът се сблъска с лидера в генералното класиране Маурицио Бормолини и, въпреки борбата до последния метър, финишира с изоставане от 0.72 секунди.

Радослав Янков и Александър Кръшняк – достойно представяне и ценен опит** Другият български ас – Радослав Янков, също показа стабилна форма, като достигна до осминафиналите, където бе спрян от опитния австриец Андреас Промегер с минимална разлика от 0.27 секунди. Янков завърши квалификациите на 12-о място, докато Замфиров бе 16-и. Александър Кръшняк, третият ни представител, не успя да преодолее квалификационната фаза, след като не завърши второто си спускане и остана 31-ви.

Женското състезание премина без българско участие, тъй като 16-годишната Малена Замфирова получи сериозна травма по време на тренировка по-рано през седмицата. Вълнуващ момент на солидарност обаче беляза старта – част от състезателките излязоха на пистата с ленти на лицата си, отдавайки почит и подкрепа към младата българка. Този жест доказа, че спортът е не само съревнование, но и общност, в която съпричастността е на първо място.

В женската надпревара японката Цубаки Мики триумфира, оставяйки зад себе си чехкинята Зузана Мадерова. С този успех Мики затвърди лидерската си позиция в генералното класиране с внушителните 909 точки. При мъжете Маурицио Бормолини продължава да води с 820 точки, като оглавява и дисциплината паралелен слалом с 232 точки.

В общото подреждане Радослав Янков е най-напред от българите – 11-о място с 332 точки, следван от Тервел Замфиров на 13-а позиция с 316 точки. В класирането за паралелен слалом Александър Кръшняк е шести със 106 точки, Замфиров – 11-и със 70, а Янков – 19-и с 45 точки.

Сезонът в Световната купа по алпийски сноуборд навлиза в решителната си фаза, като до финала остават още два старта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Гадовете ПОТРОШИХА младата ни надежда❗

    17:50 07.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Не знаех, че девойката е там за състезание. Явно не съм бил прав в коментарите си, за което се извинявам на публиката.

    18:12 07.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове