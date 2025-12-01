Новини
Без проблеми за ЦСКА след мача със Спартак Варна

Без проблеми за ЦСКА след мача със Спартак Варна

1 Декември, 2025 22:04 482 0

"Червените" вече се готвят за двубоя с Локомотив Пловдив

Без проблеми за ЦСКА след мача със Спартак Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА се готви за поредния шампионатен сблъсък, който е само след 2 дни – домакински двубой срещу Локомотив (Пловдив). Вчера „армейците“ проведоха възстановителна тренировка след страхотния успех над Спартак във Варна (4:0), като всички футболисти, попаднали в групата за мача, са в добро физическо състояние.

Днес и утре „червените“ се готвят едноразово на тренировъчната база в Панчарево, а в сряда (3 декември) от 18:00 ч. ще излязат срещу Локомотив (Пловдив) на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от 18-ия кръг на Първа професионална лига.

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите пред Сектор А на ул. „Гурко“ на 1 и 2 декември (работно време 10:00-17:00 ч.). В деня на мача (3 декември) касите ще работят от 11:00 ч. до началото на второто полувреме.

В четвъртък ЦСКА ще продължи подготовката си за следващия шампионатен двубой.


