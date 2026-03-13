Първа лига 26-и кръг - програма

Първа лига - 26 кръг:
13 март - петък, 16:45 ч
Локомотив Пловдив - Септември София
13 март - петък, 19:00 ч
Локомотив София - Славия
14 март - събота, 12:45 ч
Спартак Варна - ЦСКА 1948
14 март - събота, 15:15 ч
Ботев Пловдив - Ботев Враца
14 март - събота, 17:45 ч
Лудогорец - ЦСКА
15 март - неделя, 14:30 ч
Черно море Варна - Монтана
15 март - неделя, 17:00 ч
Берое Стара Загора - Левски
16 март - понеделник, 18:00 ч
Арда Кърджали - Добруджа Добрич
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА