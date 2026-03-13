Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Първа лига 26-и кръг - програма

Първа лига 26-и кръг - програма

13 Март, 2026 10:32 425 0

  • програма-
  • първа лига-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • ботев пловдив

В днешния ден има два мача

Първа лига 26-и кръг - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 26 кръг:

13 март - петък, 16:45 ч
Локомотив Пловдив - Септември София

13 март - петък, 19:00 ч
Локомотив София - Славия

14 март - събота, 12:45 ч
Спартак Варна - ЦСКА 1948

14 март - събота, 15:15 ч
Ботев Пловдив - Ботев Враца

14 март - събота, 17:45 ч
Лудогорец - ЦСКА

15 март - неделя, 14:30 ч
Черно море Варна - Монтана

15 март - неделя, 17:00 ч
Берое Стара Загора - Левски

16 март - понеделник, 18:00 ч
Арда Кърджали - Добруджа Добрич


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове