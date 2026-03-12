Новини
Енцо Еспиноса се завърна в Пловдив след успешна операция – предстои дълго възстановяване за левия бек на Локомотив

12 Март, 2026 22:44 471 0

Футболистът премина интервенция в София

Енцо Еспиноса се завърна в Пловдив след успешна операция – предстои дълго възстановяване за левия бек на Локомотив - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левият защитник на Локомотив Пловдив – Енцо Еспиноса, вече е обратно под тепетата, след като премина през успешна хирургическа интервенция в столицата. Футболистът на „черно-белите“ бе опериран миналата седмица поради скъсан менискус и частично разкъсване на предна кръстна връзка – травма, която го извади от игра през целия втори полусезон.

От клуба изразиха своята признателност към доц. д-р Антони Георгиев и неговия екип за професионализма и грижите по време на лечението.

"Изказваме специални благодарности на доц. д-р Антони Георгиев и неговия екип. Сега пред Енцо предстои дълъг период на възстановяване! Ще го очакваме отново на терена с екипа на "черно-белите", гласи официалното съобщение на пловдивчани.

24-годишният Еспиноса бе ключова фигура за „смърфовете“ през есенния дял на шампионата, като записа 20 мача във всички турнири и прекара общо 1795 минути на терена. За съжаление, контузията го лиши от възможността да помогне на отбора през пролетта.


