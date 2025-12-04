Германски футболни фенове на бунт в Бремен срещу затягането на мерките за сигурност по стадионите

Атмосферата в северния германски град Бремен се нажежи, след като стотици страстни привърженици на футбола излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от предстоящите по-строги правила за сигурност на спортните арени. Докато вътрешните министри на федералните провинции провеждаха ключова среща, феновете дадоха ясен сигнал, че не са съгласни с новите предложения.

По официални данни на полицията, около 600 души са се включили в демонстрацията, но очевидци твърдят, че броят на протестиращите е бил значително по-голям.

Вълната на недоволство не е от вчера – през последните седмици футболните запалянковци в цяла Германия изразяват несъгласието си по време на мачове и публични събития. Основният камък на раздора са идеите за въвеждане на персонализирани билети и централизирани забрани за достъп до стадионите. Феновете определят тези мерки като прекомерни и несправедливи, смятайки, че те ще ограничат свободата и ще навредят на уникалната атмосфера по трибуните.

По време на тридневната среща на министрите в Бремен не се очаква да бъде взето окончателно решение относно спорните промени.