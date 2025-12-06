Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Хамилтън се оплака, че болидът на Ферари подскача в Абу Даби

Хамилтън се оплака, че болидът на Ферари подскача в Абу Даби

6 Декември, 2025 09:08 619 2

  • ферари-
  • формула 1-
  • хамилтън-
  • абу даби-
  • недозавиване

Британецът пропусна първата сесия

Хамилтън се оплака, че болидът на Ферари подскача в Абу Даби - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън разкри какво липсвана на тима в надправарата в Абу Даби, предава sportal.bg. Британецът посочи основните проблеми, с които е трябвало да се бори във втората свободна тренировка. Както е известно, последното състезание за сезон 2025 във Формула 1 е утре, а в него ще се раши и световната титла при пилотите.

Хамилтън пропусна първата сесия вчера, като в нея колата му кара Артур Льоклер – по-малкият брат на Шарл Льоклер.

„Говорих с момчетата в бокса и им казах какви са моите проблеми и искам да ги решим заедно, обясни по-късно Хамилтън. – Търсим начин да подобрим поведението на колата, да премахнем подскачането и да се отървем от недозивавиването. Ако успеем да оправим това за третата тренировка, то мисля, че можем да стигнем до по-добра позиция. В първия и втория сектор темпото ми беше добро, но в третия сектор губя седем десети от секундата. Ако оправим това, ще е по-добре.“


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма н аф

    3 3 Отговор
    На калпавия ... (шофьор), вълната (асвалта) му пречел.

    09:12 06.12.2025

  • 2 Е нали

    3 1 Отговор
    за него, ще е по-добре. Голям кеф.

    09:32 06.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ