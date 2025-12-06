Хамилтън се оплака, че болидът на Ферари подскача в Абу Даби

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън разкри какво липсвана на тима в надправарата в Абу Даби, предава sportal.bg. Британецът посочи основните проблеми, с които е трябвало да се бори във втората свободна тренировка. Както е известно, последното състезание за сезон 2025 във Формула 1 е утре, а в него ще се раши и световната титла при пилотите.
Хамилтън пропусна първата сесия вчера, като в нея колата му кара Артур Льоклер – по-малкият брат на Шарл Льоклер.
„Говорих с момчетата в бокса и им казах какви са моите проблеми и искам да ги решим заедно, обясни по-късно Хамилтън. – Търсим начин да подобрим поведението на колата, да премахнем подскачането и да се отървем от недозивавиването. Ако успеем да оправим това за третата тренировка, то мисля, че можем да стигнем до по-добра позиция. В първия и втория сектор темпото ми беше добро, но в третия сектор губя седем десети от секундата. Ако оправим това, ще е по-добре.“
