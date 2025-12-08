Новини
Думите, с които Верстапен трогна света след загубата на титлата (ВИДЕО)

8 Декември, 2025 15:00 1 098 1

Четирикратният световен шампион успя да навакса сериозен пасив в точките, за да докара битката до последното състезание в Абу Даби, възползвайки се от грешки на McLaren през втората половина на сезона

Думите, с които Верстапен трогна света след загубата на титлата (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен реагира достойно, след като загуби титлата при пилотите във Формула 1 от Ландо Норис с минимална разлика. Четирикратният световен шампион успя да навакса сериозен пасив в точките, за да докара битката до последното състезание в Абу Даби, възползвайки се от грешки на McLaren през втората половина на сезона.

Пилотът на Ред Бул стартира от полпозишън и записа своята 71-ва победа във Формула 1 на пистата Яс Марина. Това обаче не се оказа достатъчно за пета поредна титла, тъй като Норис завърши на трета позиция. Това класиране бе всичко, от което британецът се нуждаеше, за да стане световен шампион за първи път в кариерата си, превръщайки се в 35-ия различен носител на трофея.

Съотборникът на Верстапен Юки Цунода опита да помогне в битката, но получи наказание от пет секунди, след като изтласка Норис от пистата с "повече от една промяна на посоката". Шарл Льоклер с Ферари остана четвърти и бе последната надежда на нидерландеца, но не успя да настигне Норис до финала.

Ландо Норис завърши сезона само с две точки преднина пред Верстапен в крайното класиране. Веднага след финала Макс показа класа с емоционално радио съобщение към отбора:

"Трябва да призная, момчета, че като се има предвид завръщането ни през втората половина на сезона, можем да бъдем наистина, наистина горди с това. Така че не бъдете твърде разочаровани. Аз определено не съм разочарован. Наистина се гордея с всички. Ние никога не се предаваме."

"Натискахме, никога не се предадохме, вярвахме, че ще го направим успешно отново, дори когато беше наистина трудно. Така че, благодаря много на всички. Също така благодаря на Хонда за всички тези години заедно и всички тези невероятни успехи, които постигнахме. И определено затваряме страницата със стил. Така че, благодаря ви много за това."


