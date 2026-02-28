Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Голов спектакъл на "Анфийлд": Ливърпул разгроми Уест Хем

28 Февруари, 2026 19:09 401 0

"Червените" продължават битката за място в топ 4

Голов спектакъл на "Анфийлд": Ливърпул разгроми Уест Хем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул се наложи убедително над Уест Хем с 5:2 в среща от 28-ия кръг на английската Висша лига. Мачът, изигран на легендарния стадион "Анфийлд", предложи на феновете седем гола и множество емоции.

Още с първия съдийски сигнал "червените" демонстрираха амбиция и класа. Само пет минути след началото, Юго Екитике откри резултата след прецизен пас от Райън Гравенберх, с което даде тон на головото шоу.

В 24-ата минута капитанът Върджил ван Дайк удвои преднината на домакините, след като засече с глава центриране от корнер, изпълнен от Доминик Собослай.

Малко преди почивката, в 43-ата минута, Алексис Мак Алистър покачи на 3:0 след майсторско изпълнение от въздуха, след като Екитике му подаде топката към далечната греда.

Така Ливърпул се оттегли на почивка с комфортна преднина.

В началото на второто полувреме "чуковете" от Лондон върнаха интригата чрез Томаш Соучек, който се възползва от остро центриране на Диуф и намали резултата на 3:1.

Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – в 70-ата минута Коди Гакпо възстанови аванса от три гола за Ливърпул. Само пет минути по-късно Кастеянос реализира с глава за 4:2, но надеждите на Уест Хем за обрат бяха попарени.

Крайното 5:2 оформи автогол на Аксел Дисаси в 82-ата минута, след като не успя да изчисти подаване на Джереми Фримпонг и прати топката в собствената си мрежа.

С този впечатляващ успех Ливърпул се изкачи на пето място във временното класиране с 48 точки, докато Уест Хем остава в опасната зона на 18-та позиция с едва 25 пункта.


