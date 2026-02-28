Марко Одермат триумфира за девети път този сезон

Швейцарската ски звезда Марко Одермат продължи да пише история в Световната купа по алпийски ски, след като демонстрира безапелационна форма и завоюва деветата си победа за сезона. На прочутата писта „Кандахар 1“ в германския зимен курорт Гармиш-Партенкирхен, 28-годишният Одермат буквално прелетя трасето и спря хронометрите на 1:47.57 минути, оставяйки конкуренцията зад гърба си.

Състезанието, част от календара на Световната купа при мъжете, се превърна в истински швейцарски празник. Алексис Моне се нареди втори, изоставайки само с 0.04 секунди от победителя, а Стефан Рожентен допълни подиума с трето място и пасив от 0.98 секунди.

Олимпийският шампион Франьо фон Алмен, също представител на Швейцария, финишира шести, затвърждавайки доминацията на алпийците от страната на часовниците.

В битката за Малкия кристален глобус в дисциплината спускане, Одермат вече е недостижим лидер със 610 точки, следван от Фон Алмен с 435 и италианеца Доминик Парис с 325 точки.

В генералното класиране за Големия кристален глобус швейцарецът също е начело с внушителните 1 485 точки. Втори се нарежда бразилецът Лукас Бротен с 798 точки, а третата позиция заема норвежецът Атле Ли Макграт с 694 точки. Българското участие в лицето на Алберт Попов също заслужава внимание – нашият скиор заема 62-ро място в генералното подреждане със 103 точки.