Спалети няма да говори и преди Рома - Юве: нова медийна стратегия в Торино

След мълчанието си след отпадането от Шампионската лига, Лучано Спалети няма да застане пред медиите и в навечерието на Рома – Ювентус, съобщават медиите в Италия. Решението обаче не е свързано със скандал или напрежение, а е част от нова комуникационна стратегия, съгласувана между треньора и клуба.

Идеята е да се намали медийното натоварване върху наставника. Спалети традиционно не избягва чувствителните теми и често поема сериозна тежест с изявленията си, което води до постоянен поток от интервюта и анализи. Затова от ръководството са преценили, че е необходимо по-умерено присъствие на треньора в публичното пространство.

Още преди големия сблъсък с Интер пред медиите застана Мануел Локатели, а сега преди мача с Рома това ще направи Пиер Калюлю – двама от лидерите в съблекалнята. Ротацията ще включва и представители на ръководството. Джорджо Киелини вече говори след двубоя с Галатасарай, както и след “Дерби д’Италия”.

По този начин клубът запазва активното си медийно присъствие, но без да поставя допълнителен натиск върху старши треньора.