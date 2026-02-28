Революция във футбола преди Мондиал 2026: ВАР влиза при втори жълт, край на бавенето

Футболът влиза в нова ера. Международният борд на футболните правила (IFAB) одобри серия от ключови промени, които ще влязат в сила от 1 юни 2026 г., точно навреме за Световното първенство. Основната цел е да се сложи край на системното бавене на играта и симулациите, както и разширяване на правомощията на ВАР.

Най-сериозната промяна засяга подновяването на играта. Въвежда се твърд лимит от 8 секунди (с арбитражно отброяване) при аутовете. Ако вратарят задържи топката прекалено дълго при аут от врата, съперникът ще получава корнер. При бавене от тъч, изпълнението ще се обръща в полза на противника.

Строги мерки има и срещу симулациите. Футболист, който получава медицинска помощ за повече от осем секунди, ще трябва да остане извън терена поне 60 секунди. Изключение ще има само ако нарушението е довело до жълт или червен картон за съперника. Целта е да се прекрати практиката играчи да печелят време чрез „стратегически“ контузии.

Голяма новина има и около ВАР. Видеоарбитърът вече ще може да се намесва при втори жълт картон, довел до изгонване, както и при очевидно грешно отсъден корнер или сбъркана самоличност на санкциониран футболист. Първите жълти картони обаче остават извън обсега на видео прегледа.

Сред останалите промени са лимит от 10 секунди за извършване на смяна (в противен случай отборът остава временно с човек по-малко), възможност за използване на bodycam от съдията и допълнителни разяснения при изпълнение на дузпи, включително при случаен „двоен допир“.

От IFAB обявиха, че ще продължат тестовете по новия модел на засада и развитието на полуавтоматичната технология.