Александра Фейгин остана 20-а в Загреб

Александра Фейгин завърши на 20-о място на международния турнир по фигурно пързаляне "Golden Spin" в Загреб (Хърватия), предава БТА. Фейгин събра 132.35 точки, след като допусна грешки в кратката програма и се нареди 26-а, а във волната получи 16-а по сила оценка и се класира на 20-а позиция от 30 участнички.

Победителка стана американката Брейди Тенел със 194.97 точки, следвана от Ида Кархунен (Финландия) със 187.05, София Самоделкина (Казахстан) със 182.63 и други.