Новини
Спорт »
Други спортове »
Александра Фейгин остана 20-а в Загреб

Александра Фейгин остана 20-а в Загреб

6 Декември, 2025 19:29 473 1

  • фейгин-
  • фигурно пързаляне-
  • загреб-
  • грешки

Допусна грешки в кратката програма

Александра Фейгин остана 20-а в Загреб - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александра Фейгин завърши на 20-о място на международния турнир по фигурно пързаляне "Golden Spin" в Загреб (Хърватия), предава БТА. Фейгин събра 132.35 точки, след като допусна грешки в кратката програма и се нареди 26-а, а във волната получи 16-а по сила оценка и се класира на 20-а позиция от 30 участнички.

Победителка стана американката Брейди Тенел със 194.97 точки, следвана от Ида Кархунен (Финландия) със 187.05, София Самоделкина (Казахстан) със 182.63 и други.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 0 Отговор
    Тази Фейгън не я знам но е много светъл и позитивен човек и като спортист се представя много добре . Дано успее в живота

    19:56 06.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ