Новини
Спорт »
Други спортове »
Фейгин стана за девети път шампионка на България

Фейгин стана за девети път шампионка на България

20 Декември, 2025 11:52 791 5

  • фигурно пързаляне-
  • александра фейгин-
  • зимен дворец

Държавното първенство продължава до неделя с изпълненията при по-малките възрастови групи

Фейгин стана за девети път шампионка на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели титлата при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се провежда в Зимния дворец в София, предаде БТА.

Представителката на клуб Танци на лед Денкова-Стависки събра сбор от 170.25 точки, след като беше първа и в кратката и във волната програма с оценки съответно 57.36 и 112.89 точки. Тя стана шампионка на страната за девети път в кариерата си.

На второ място в съотборничката ѝ Кристина Григорова със 132.45, следвана от Анастасия Юрчук (Ледена звезда) сус 104.86 и Наталия Пеева (Славия) с 90.45 точки.

При мъжете златото взе Александър Златков (Елит) със 170.83, който беше втори в кратката и във волната програма. Втори е Филип Каймакчев (Ледена звезда) със 170.27, а трети Лари Луполоувър (Звездите на София) със 169.44 точки, който беше най-добър във волната програма. Битката при мъжете беше изключително оспорвана като първите трима имат разлика от около точка.

При девойките, където участваха 15 състезателки, шампионка стана Варвара Абрамкина (Танци на лед Денкова-Стависки) със 158.93. След нея са Лия Любенова (Елит) със 148.88 и Криста Георгиева (Елит) със 142.26.

Деян Михайлов (Танци на лед Денкова-Стависки) триумфира при юношите със 175.95 точки, следван от Йоанис Апосту (Елит) със 155.32 и Росен Пеев (Славия) с 96.12.

Държавното първенство продължава до неделя с изпълненията при по-малките възрастови групи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирилов

    4 1 Отговор
    Странна фамилия и се чудя дали не е дъщеря на един руски ютюбър .

    11:55 20.12.2025

  • 2 Яна Джейсън-Фъргюсън

    3 5 Отговор
    Браво на адашката!

    11:58 20.12.2025

  • 3 ХА…ХА

    5 2 Отговор
    като чета имената на тези състезатели …зимни спортисти…отепало се е от бг фамилии!!! …и правилно…на кой му пука за фигурното пързаляне, особено ако е реализирано от втора ръка състезатели!?

    12:02 20.12.2025

  • 4 Емо

    4 1 Отговор
    Това някакво турче ли е?

    12:08 20.12.2025

  • 5 Име

    0 0 Отговор
    Субективно оценяване! Цирк дьо лед!

    12:49 20.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ