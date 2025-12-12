Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пер-Матиас Хьогмо: Футболистите ни играят със сърце

Пер-Матиас Хьогмо: Футболистите ни играят със сърце

12 Декември, 2025 04:16, обновена 12 Декември, 2025 03:20 291 0

  • пер-матиас хьогмо-
  • лудогорец-
  • паок

Това ме прави щастлив, заяви треньорът на Лудогорец след равенството с ПАОК

Пер-Матиас Хьогмо: Футболистите ни играят със сърце - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Футболистите на Лудогорец играят със сърце и това прави щастлив старши треньора Пер-Матиас Хьогмо. Той добави, че равенството 3:3 срещу ПАОК е справедливо и то оставя живи шансовете на "орлите" да се класират в плейофите на турнира Лига Европа.

"Стана мач с шест гола и много положения. Срещнахме силен, добре организиран съперник, който е подготвен тактически. Продължаваме да създаваме положения и да вкарваме голове, а три срещу ПАОК е много добре. Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив", каза Хьогмо след мача.

"Със сигурност трябва да подобрим някои неща. През първото полувреме имахме големи шансове, но последното подаване не бе достатъчно добро. Равенството обаче е справедлив резултат. Да, можехме и да спечелим, но ПАОК бе много силен в последните минути и вратарят ни спаси", продължи той.

"Остават ни два мача срещу Рейнджърс и Ница, така че си зависи от нас дали ще продължим напред. Тази точка беше ключова. Предстои ни мач и в понеделник, след което ще играем за първенството и после излизаме в почивка две седмици. Ще се подготвим в Турция и се надявам да бъдем готови за гостуването в Глазгоу през януари", каза още Хьогмо.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ