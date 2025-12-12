Кирил Десподов след 3:3 в Разград: И двата отбора ще продължат напред

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК Солун да се класират за плейофите на турнира Лига Европа. Бившият и настоящият отбор на крилото завършиха наравно 3:3 на „Хювефарма Арена“, а Десподов вкара гол и записа асистенция срещу „орлите“, за които е изиграл 128 мача и е вкарал 49 попадения преди трансфера си при гърците.

„Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен“, сподели Десподов пред медиите след двубоя.

„Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуации. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача“.

„Смятам, че и двата отбора ще продължат напред“, добави още родният национал.

И двата тима съхраниха шансове да се класират за елиминациите, като Лудогорец има седем точки на 23-ата позиция, а ПАОК е с девет на 18-ото място.