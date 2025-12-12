Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кирил Десподов след 3:3 в Разград: И двата отбора ще продължат напред

Кирил Десподов след 3:3 в Разград: И двата отбора ще продължат напред

12 Декември, 2025 08:59 542 1

  • кирил десподов-
  • футбол-
  • паок-
  • лудогорец-
  • лига европа

Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук

Кирил Десподов след 3:3 в Разград: И двата отбора ще продължат напред - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК Солун да се класират за плейофите на турнира Лига Европа. Бившият и настоящият отбор на крилото завършиха наравно 3:3 на „Хювефарма Арена“, а Десподов вкара гол и записа асистенция срещу „орлите“, за които е изиграл 128 мача и е вкарал 49 попадения преди трансфера си при гърците.

„Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен“, сподели Десподов пред медиите след двубоя.

„Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуации. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача“.

„Смятам, че и двата отбора ще продължат напред“, добави още родният национал.

И двата тима съхраниха шансове да се класират за елиминациите, като Лудогорец има седем точки на 23-ата позиция, а ПАОК е с девет на 18-ото място.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За ПАОК може за БГ не може

    1 0 Отговор
    Деспотов ,който го мързи да ходи в мачовете за България и не играе с желание ,вчера показа какво е да играеш за пари,и да се доказваш пред шефовете на ПАОК .

    09:28 12.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ