Арда стори немислимото - прегази Черно море на "Тича"!

Арда победи като гост Черно море с 3:0 в двубой от осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол.

На "Тича“ във Варна хората на Александър Тунчев изнесоха тактическа лекция на "моряците“ по пътя си към "Топ 8“ на турнира.

През първата част гостите от Кърджали вкараха веднъж.

Бразилският нападател Андре Шиняшики бе точен в 28-ата минута, пращайки с техничен удар топката в горния ляв ъгъл на вратата на Кристиан Томов.

Илиан Илиев реагира, като на почивката пусна Фелипе на мястото на Уеслен Жуниор.

И това обаче не даде резултат, като в 50-ата минута Патрик Луан изненада несигурния Томов, вкарвайки за 2:0 за гостите.

Три минути по-късно класиката оформи Феликс Ебоа Ебоа, вкарвайки за 3:0 за Арда, което окончателно отказа "моряците“.

Тимът на Черно море така и не успя да изненада сериозно стабилния вратар на Арда Анатоли Господинов.

В същото време играчите на Арда продължиха да използват всяка добра възможност в търсене на ново попадение във вратата на Томов.